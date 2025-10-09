Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

Cada vez falta menos tiempo para que se desarrolle la Copa del Mundo 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. El certamen más importante del planeta a nivel selecciones comienza el próximo 11 de junio y la final se disputará el domingo 19 de julio. En ese sentido, vamos a repasar las selecciones que ya aseguraron su clasificación a la competición más relevante de la FIFA.

Este Mundial cambia abruptamente el formato, respecto a las ediciones anteriores. A diferencia de antes que eran 32 naciones, ahora hay un total de 48 cupos para selecciones y también se agrega una fase de eliminación directa. Es decir que los primeros duelos de mata-mata después de los grupos serán los dieciseisavos de final, en lugar de los octavos de final tradicionales.

Teniendo en cuenta que ya hay 20 clasificados, restan otorgar 28 boletos a la Copa del Mundo. Además, aunque en algunas regiones ya terminaron sus participaciones, el 18 de noviembre quedan finalizadas todas las Eliminatorias. De todas formas, cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputan los repechajes para conocer a los últimos clasificados.

Bien vale resaltar que este Mundial tiene a la Selección Argentina como vigente campeón por lo sucedido en Qatar 2022 y cuenta con otras 47 que van a ir en busca del trono máximo a nivel internacional. En las 22 ediciones anteriores, solamente hubo 8 países que alzaron el trofeo: Brasil (5), Alemania (4), Italia (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), España (1) e Inglaterra (1).

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA. (Getty Images)

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF)

Las sedes del Mundial 2026

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)