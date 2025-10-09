Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

Cada vez falta menos tiempo para que se desarrolle la Copa del Mundo 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. El certamen más importante del planeta a nivel selecciones comienza el próximo 11 de junio y la final se disputará el domingo 19 de julio. En ese sentido, vamos a repasar las selecciones que ya aseguraron su clasificación a la competición más relevante de la FIFA.
Este Mundial cambia abruptamente el formato, respecto a las ediciones anteriores. A diferencia de antes que eran 32 naciones, ahora hay un total de 48 cupos para selecciones y también se agrega una fase de eliminación directa. Es decir que los primeros duelos de mata-mata después de los grupos serán los dieciseisavos de final, en lugar de los octavos de final tradicionales.
Teniendo en cuenta que ya hay 20 clasificados, restan otorgar 28 boletos a la Copa del Mundo. Además, aunque en algunas regiones ya terminaron sus participaciones, el 18 de noviembre quedan finalizadas todas las Eliminatorias. De todas formas, cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputan los repechajes para conocer a los últimos clasificados.
Bien vale resaltar que este Mundial tiene a la Selección Argentina como vigente campeón por lo sucedido en Qatar 2022 y cuenta con otras 47 que van a ir en busca del trono máximo a nivel internacional. En las 22 ediciones anteriores, solamente hubo 8 países que alzaron el trofeo: Brasil (5), Alemania (4), Italia (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), España (1) e Inglaterra (1).
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA. (Getty Images)
Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Argentina (Conmebol)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Japón (AFC)
- Irán (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
Las sedes del Mundial 2026
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
