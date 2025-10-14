Es tendencia:
Mientras Cabo Verde va al Mundial 2026, destruyeron a Perú, Chile y Venezuela por no clasificar: “Lo ven por TV”

Cabo Verde hizo historia, pese a ser una humilde selección africana. En redes sociales hubo muchos comentarios contra Perú, Chile y Venezuela.

Por Hugo Avalos

© Getty ImagesCabo Verde clasificado al Mundial 2026.

La Selección de Cabo Verde hizo historia y se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. Tras vencer a Eswatini por 3-0 se aseguró un lugar en el Mundial 2026. Esto provocó diversos comentarios en redes sociales y hubo varios combinados apuntados. Perú, Chile y Venezuela fueron blancos de burlas y críticas.

Las tres selecciones de Conmebol no pudieron clasificar a la Copa del Mundo cuando las Eliminatorias ofrecían hasta siete lugares clasificatorios (seis boletos directos y uno al repechaje). Por eso, con la clasificación de Cabo Verde, varios recordaron los malos desempeños de las selecciones peruana, chilena y venezolana.

Perú y Chile llegaron a la última fecha de Eliminatorias sin chances de clasificación. Mientras que Venezuela dependía de sí mismo para llegar al repechaje, pero su derrota ante Colombia y el éxito de Bolivia ante Brasil le quitó la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo.

Cabo Verde hizo historia en las últimas horas. Se aseguró el primer lugar del grupo D superando a otras selecciones con antecedentes mundialistas como Camerún y Angola. Por eso, se volvió tendencia mundial en las redes sociales y muchos hinchas de los países sudamericanos destacaron su caso.

Cabo Verde clasificó al Mundial 2026 y las críticas fueron a Perú, Chile y Venezuela

Muchos de los comentarios en redes sociales, sobre todo en la red social X (Twitter), apuntaron sobre ciertos datos sobre Cabo Verde, como la cantidad de habitantes, su territorio pequeño y el hecho de ser un país independiente de 50 años (1975).

Sin embargo, al margen de las características de la selección caboverdiana, muchos comentarios apuntaron contra combinados que no estarán en el Mundial 2026. Con Perú, por ejemplo, hubo mensajes de hinchas así: “Demuestra lo mal que estamos“, “Perú se fue de vacaciones” y hasta una mención preocupante como “Cabo Verde tiene más jugadores en Europa que Perú“.

Cabo Verde clasificó y los hinchas de Perú destrozaron a su selección (X).

Por supuesto, también hubo quienes criticaron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, responsable en las elecciones de los entrenadores Juan Reynoso, Jorge Fossati y el interino Óscar Ibáñez. “Lozano ha destruido al fútbol peruano“, tiró una famosa cuenta en X.

Culpan a Lozano del fracaso de Perú (X @ErrorArbitralTR).

En tanto, también hubo publicaciones contra Chile y Venezuela. En el caso de ‘La Roja’, publicaron varias burlas como “Lo ven por TV” o, como pasó con los peruanos “toda tuya Pablo Milad (presidente de la Asociación Chilena)”. Y, con ‘La Vinotinto’, los comentarios también apuntaron contra el hecho de que Cabo Verde disputará su primer Mundial antes que ellos.

De Chile se burlaron tras clasificación de Cabo Verde (X).

Se burlan de Perú, Chile y Venezuela por Cabo Verde (X @GFGZ_)

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

#SelecciónFecha de clasificaciónParticipación
1Canadá14/02/2023
2México14/02/202318°
3Estados Unidos14/02/202312°
4Japón20/03/2025
5Nueva Zelanda24/03/2025
6Irán25/03/2025
7Argentina25/03/202519°
8Uzbekistán05/06/2025Debut
9República de Corea05/06/202512°
10Jordania05/06/2025Debut
11Australia10/06/2025
12Brasil10/06/202523°
13Ecuador10/06/2025
14Uruguay04/09/202515°
15Colombia04/09/2025
16Paraguay04/09/2025
17Marruecos05/09/2025
18Túnez08/09/2025
19Egipto08/10/2025
20Argelia09/10/2025
21Ghana12/10/2025
22Cabo Verde13/10/2025
