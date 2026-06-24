Contra quién juega Brasil en 16avos de final del Mundial 2026

La Selección de Brasil accedió como primera en su grupo y ya sabe ante quién jugará en los 16avos de final.

La Selección de Brasil logró quedar primera en su grupo por el Mundial 2026. Después de un comienzo algo frío ante Marruecos lograron reponerse lo suficiente para poder ser los primeros. Ahora tendrán un reto bastante complicado en los 16avos de final.

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Matheus Cuhna celebrando su gol (Foto: Getty).

La ‘Canarinha’ por el momento no conoce a su rival, para esto tendrá que esperar al viernes para que se defina el grupo F. En donde jugará ante el segundo, que en estos momentos es la Selección de Japón. Pero todavía falta un juego por disputarse que justamente es el que define todo.

Japón se enfrentará a la Selección de Suecia en un partido que prácticamente define quien es el segundo. Esto debido a que probablemente el cuadro de Países Bajos termine goleando a Túnez y se quede como primero, como es por el momento.

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¿Cuándo Brasil jugará los 16avos de final del Mundial 2026?

La Selección de Brasil tendrá una gran ventaja frente a su rival de turno sea quien sea. Esto debido a que el próximo partido por los 16avos de final se disputará el próximo lunes 29 de junio desde las 12:00 horas de Perú. Con lo cual tendrá más tiempo para descansar.

¿Dónde jugará Brasil el partido de 16avos de final del Mundial 2026?

Este partido se ha decidido que se disputará en el Estadio de Houston. El cual es más conocido como el NRG Stadium. El cual cuenta con una capacidad de hasta 72 mil aficionados. El costo de la construcción de este recinto fue de 352 millones de dólares y fue abierto en el 2002.

Estadio de Houston (Foto: Getty).

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Así quedó el grupo de Brasil en el Mundial 2026

Tras cumplirse las tres fechas del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones del Grupo C.

# País PJ PG PE PP DG PTS 1 Brasil 3 2 1 0 6 7 2 Marruecos 3 2 1 0 3 7 3 Escocia 3 1 0 2 -3 3 4 Haití 3 0 0 3 -6 0

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