Costa de Marfil vs Ecuador: dónde ver EN VIVO en canales de TV y streaming online por el Mundial 2026

La defensa de Ecuador, encabezada por Hincapié y Pacho, buscará frenar el ataque marfileño liderado por Pépé y Kessié.

Costa de Marfil y Ecuador protagonizarán hoy, domingo 14 de junio, uno de los encuentros más atractivos de la jornada en la fase de grupos del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario denominado Estadio Filadelfia durante la Copa del Mundo, y está previsto para las 18:00 horas de Perú.

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¿Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs Ecuador?

El encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 podrá verse en toda Sudamérica a través de la señal de DSports. Además, en Perú el compromiso también será transmitido por América TV (canal 4) en señal abierta, permitiendo que más aficionados sigan las incidencias del cotejo.

Por otro lado, quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo mediante las plataformas América tvGO, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, opciones que ofrecerán la cobertura completa del partido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

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¿A qué hora juega Costa de Marfil vs Ecuador?

El duelo entre Costa de Marfil y Ecuador se jugará hoy, domingo 14 de junio, en las instalaciones del Estadio Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos.

El compromiso arrancará a las 18:00 horas Perú, Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; y a las 19:00 horas de México. Por su parte, los aficionados en España podrán seguir el partido desde la 01:00 del lunes 15 de junio debido a la diferencia horaria.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Costa de Marfil regresa a la máxima cita del fútbol luego de más de una década de ausencia. Los africanos no disputaban una Copa del Mundo desde Brasil 2014 y consiguieron su boleto a la edición 2026 tras liderar su grupo en las Eliminatorias de la CAF. Además, llegan motivados tras imponerse por 2-1 a Francia en su último amistoso de preparación.

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Del lado ecuatoriano, esta será su segundo Mundial consecutivo y el quinto de su historia. El conjunto comandado por Sebastián Beccacece aseguró su clasificación tras finalizar en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y llega en un gran momento, luego de derrotar 2-1 a Arabia Saudita y golear 3-0 a Guatemala en sus amistosos de preparación.

Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador

Costa de Marfil: Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Bazoumana Touré; Elye Wahi, Bénie Traoré.

Ecuador: Hernán Galíndez; José Hurtado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Kendry Páez, Anthony Valencia; Enner Valencia.

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DATOS CLAVES

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan hoy, domingo 14 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el Estadio Filadelfia a las 18:00 horas de Perú.

El entrenador Sebastián Beccacece dirige a Ecuador, que clasificó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas.