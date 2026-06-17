Cristiano Ronaldo decepciona: Portugal no pasa del empate ante RD Congo en su estreno en el Mundial 2026

CR7 y Portugal no jugaron bien y República Democráctica del Congo le sacó un empate. Nuevo resultado sorpresa en la Copa del Mundo.

Las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo igualaron 1-1 en el partido disputado este miércoles 17 de junio, que marcó el estreno del Grupo K del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no tuvo un buen debut en este encuentro, que se jugó en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

Parecía que Portugal iba a llevarse por delante a su rival. En el inicio del partido, arrancó con su dominio y pegó rápido en el marcador. Un centro de Pedro Neto encontró la cabeza de Joao Neves, quien la colocó juntó a un palo para el 1-0. Así, los lusos acomodan rápidamente el partido en su favor.

Sin embargo, con el correr de los minutos, RD Congo empezó a acomodarse en el partido y a generar algunas aproximaciones. Las subidas de Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku empezaron a hacerle daño a los propios laterales portugueses. Y, al final, de la primera parte, el seleccionado africano logró llegar al empate con un cabezazo de Yoane Wissa, futbolista del Newcastle.

En el segundo tiempo, la urgencia pasó a estar del lado de los lusos, que carecían de ideas futbolísticas para tratar de romper la defensa de ‘Los Leopardos’. En este sentido, se apostó mucho por los centros y eso facilitó la tarea de los zagueros rivales.

La República Dominicana del Congo sostuvo el plan de defensa, pero en los contraataques le faltó mayor precisión para generarle riesgo a Diogo Costa. El partido tuvo esa tónica durante todo el complemento y los goles no aparecieron.

¿El debut de Cristiano Ronaldo? Tuvo dos chances para romper el empate, pero falló ambas. Fue un discreto estreno para el ‘Bicho’, quien sí igualó de seis Mundiales disputados junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa (no estuvo en campo, pero sí en lista).

ASÍ FUE EL GOL DE JOAO NEVES PARA EL 1-0 DE PORTUGAL (VIDEO)

¡EL MÁS CHIQUITO SE HIZO GIGANTE! Joao Neves, que mide 1,74 m, cabeceó a lo Cristiano Ronaldo para el primero de Portugal ante RD Congo.



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ASÍ FUE EL GOL DE YOANE WISSA PARA EL 1-1 DE RD CONGO (VIDEO)

¡¡HISTÓRICO GOL DE RD CONGO!! Yoane Wissa y un enorme cabezazo para el 1-1 contra ¡LA PORTUGAL DE CRISTIANO RONALDO!



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El duelo se pudo ver en vivo por DSports, DGO y Paramount+.