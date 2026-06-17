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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo decepciona: Portugal no pasa del empate ante RD Congo en su estreno en el Mundial 2026

CR7 y Portugal no jugaron bien y República Democráctica del Congo le sacó un empate. Nuevo resultado sorpresa en la Copa del Mundo.

La decepción de Cristiano Ronaldo por el flojo partido de Portugal.
© Getty ImagesLa decepción de Cristiano Ronaldo por el flojo partido de Portugal.

Las selecciones de Portugal y la República Democrática del Congo igualaron 1-1 en el partido disputado este miércoles 17 de junio, que marcó el estreno del Grupo K del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no tuvo un buen debut en este encuentro, que se jugó en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

Parecía que Portugal iba a llevarse por delante a su rival. En el inicio del partido, arrancó con su dominio y pegó rápido en el marcador. Un centro de Pedro Neto encontró la cabeza de Joao Neves, quien la colocó juntó a un palo para el 1-0. Así, los lusos acomodan rápidamente el partido en su favor.

Sin embargo, con el correr de los minutos, RD Congo empezó a acomodarse en el partido y a generar algunas aproximaciones. Las subidas de Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku empezaron a hacerle daño a los propios laterales portugueses. Y, al final, de la primera parte, el seleccionado africano logró llegar al empate con un cabezazo de Yoane Wissa, futbolista del Newcastle.

En el segundo tiempo, la urgencia pasó a estar del lado de los lusos, que carecían de ideas futbolísticas para tratar de romper la defensa de ‘Los Leopardos’. En este sentido, se apostó mucho por los centros y eso facilitó la tarea de los zagueros rivales.

La República Dominicana del Congo sostuvo el plan de defensa, pero en los contraataques le faltó mayor precisión para generarle riesgo a Diogo Costa. El partido tuvo esa tónica durante todo el complemento y los goles no aparecieron.

¿El debut de Cristiano Ronaldo? Tuvo dos chances para romper el empate, pero falló ambas. Fue un discreto estreno para el ‘Bicho’, quien sí igualó de seis Mundiales disputados junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa (no estuvo en campo, pero sí en lista).

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ASÍ FUE EL GOL DE JOAO NEVES PARA EL 1-0 DE PORTUGAL (VIDEO)

ASÍ FUE EL GOL DE YOANE WISSA PARA EL 1-1 DE RD CONGO (VIDEO)

El duelo se pudo ver en vivo por DSports, DGO y Paramount+.

Final del partido

Portugal lo buscó por todos lados pero no pudo, 1-1 contra el RD Congo.

Minuto 90'

Parece que el empate se mantendrá, minuto 90 y se añaden cinco más.

Minuto 80'

Diez minutos quedan, Portugal se desespera y CR7 no aparece.

Segunda pausa de hidratación

Segunda pausa de hidratación, Portugal muy inconexo y RD Congo algo peligroso en la contra.

¡CRISTIANO!

Primera opción clara de CR7 pero definió mal. 1-1 sigue al minuto 62'

¡Gol anulado!

¡GOLAZO DE JOAO CANCELO! A pase de Joao Neves, sin embargo había offside del lateral portugués. Minuto 55'

Final del primer tiempo

Final del primer tiempo, empate 1-1

¡Gol de Congo!

¡GOOOOOOOOOOOL DE WISSA! Otra sorpresa en el Mundial, a los 45+5 empata RD Congo.

Se añaden 4 minutos más

Se viene el cierre del primer tiempo

Sin sobre saltos

Portugal no cambia el ritmo y parece conformarse con el 1-0.

Primera pausa de hidratación

Salvo un remate en los primeros 10 minutos, sin sobre saltos. Portugal domina y RD Congo defiende con seis defensores fijos.

¡Gol de Portugal!

¡GOOOOOOOOOOL DE JOAO NEVES! Minuto 6' y Portugal ya pone el 1-0

¡Arranca el partido!

Comienza el sexto Mundial para Cristiano Ronaldo ¡Arranca Portugal vs. RD Congo!

¿Quén es el jugador a seguir en RD Congo?

Aaron Wan-Bissaka es sin duda el más mediático de RD Congo, con pasado en el Manchester United.

Aaron Wan Bissaka - Manchester United

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La mala racha que busca cortar Cristiano

Cristiano Ronaldo aún no ha marcado en fases KO del Mundial, pese a que lo juega desde el 2006.

Cristiano Ronaldo arrancó jugando en Mundiales en el 2006.

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Llegó El Bicho

¡

Llega la Selección de Portugal encabezada por Cristiano Ronaldo!

Arranca el segundo tiempo

Comienza el complemento

Alineaciones confirmadas

Así saltará Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

Así saltará RD Congo:Mpasi: Wan Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Portugal viene de dos victorias contra Nigeria y Chile en sus amistosos pre Mundialistas, Congo por su parte de perder contra Chile y empatar con Dinamarca

Alineación RD Congo

  • XI RD Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Yoane Wissa; Théo Bongonda; Cédric Bakambu.

Posible alineación de Portugal

Portero: Diogo Costa

Defensas: Mateus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes

Centrocampistas: João Neves, Vitinha

Mediapuntas: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto

Delantero: Cristiano Ronaldo

¡Arranca la previa!

¡Comienza la previa del partido! Portugal vs. RD Congo por la fecha 1 del Mundial 2026

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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