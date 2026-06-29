Dónde juegan Alemania vs Paraguay y en qué estadio del Mundial 2026

El partido de eliminación directa ya cuenta con sede, fecha y está oficialmente establecido dentro del calendario de la FIFA.

El duelo entre Alemania y Paraguay corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este compromiso, identificado por la FIFA como el partido 74 del torneo, se disputará en Estados Unidos y será de eliminación directa, por lo que solo uno de los dos equipos avanzará a la siguiente ronda.

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¿En qué estadio jugará Alemania vs Paraguay?

La FIFA designó como sede el Boston Stadium, nombre oficial que emplea durante el Mundial 2026 para el recinto ubicado en Foxborough, Massachusetts. Se trata del estadio conocido comercialmente como Gillette Stadium, uno de los escenarios elegidos para albergar varios partidos de la Copa del Mundo.

El Boston Stadium cuenta con una capacidad superior a los 65 mil espectadores y se encuentra ubicado a unos 35 kilómetros del centro de la ciudad. Fue inaugurado en 2002 y desde entonces es la sede habitual de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

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Para el Mundial, la FIFA lo seleccionó como una de las sedes más importantes gracias a su moderna infraestructura, su buena conectividad y las condiciones que ofrece para albergar partidos de eliminación directa.

¿A qué hora juega y dónde ver Alemania vs Paraguay?

El encuentro entre Paraguay y Alemania por el Mundial 2026 está programado para comenzar a las 15:30 horas de Perú, mientras que en territorio paraguayo el pitazo inicial será a las 17:30 horas.

En territorio paraguayo, el compromiso entre ambas selecciones podrá seguirse en vivo a través de las señales de GEN y Trece. Para el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible por DSports, DGO y Paramount+.

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DATOS CLAVES

El Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, albergará el partido 74 de la Copa del Mundo.

El partido de eliminación directa comenzará a las 15:30 horas en el territorio de Perú.

Las señales televisivas de GEN y Trece transmitirán en vivo el compromiso para Paraguay.