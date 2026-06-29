Dónde ver Alemania vs Paraguay EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Alemania parte con el favoritismo, pero Paraguay buscará sorprender en un duelo clave por la clasificación. Conoce dónde ver el partido.

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con el comienzo de las llaves de eliminación directa, una instancia en la que no hay margen de error y cada partido define el futuro de las selecciones.

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En ese escenario, Paraguay y Alemania medirán fuerzas hoy, lunes 29 de junio, por los dieciseisavos de final, en un atractivo compromiso que se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos.

EL combinado ‘teutón’ afronta este duelo como una de las selecciones con mayores opciones de conquistar el campeonato, respaldada por el buen nivel que exhibió en la fase de grupos. No obstante, la ‘Albirroja’ intentará romper los pronósticos y prolongar su camino en la Copa del Mundo.

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs Paraguay?

El choque entre Paraguay y Alemania podrá verse en diferentes canales de televisión y servicios de streaming, dependiendo del país. En Perú y en la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que también podrá seguirse de manera online mediante la plataforma DGO, que ofrece la cobertura íntegra del Mundial 2026.

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En territorio paraguayo, el partido podrá seguirse por GEN, Trece y POPU TV, señales con los derechos de transmisión del certamen. Además, el encuentro llegará a otros mercados mediante cadenas internacionales como FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN.

¿A qué hora juega Alemania vs Paraguay?

El cotejo entre Paraguay y Alemania, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio del encuentro en diferentes países:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas Bolivia, Chile y Venezuela: 16:30 horas

16:30 horas Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 17:30 horas

17:30 horas México: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos (Foxborough): 16:30 horas

16:30 horas España: 22:30 horas

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Alemania aseguró su presencia en los 16avos de final después de terminar en el primer lugar del Grupo E con seis unidades. El combinado europeo inició su participación en el Mundial 2026 con una aplastante victoria por 7-1 sobre Curazao, un resultado que dejó en evidencia su poderío ofensivo y lo confirmó como uno de los principales aspirantes al título.

En tanto, Paraguay consiguió el boleto a esta instancia al terminar tercero del Grupo D con cuatro puntos. El elenco sudamericano perdió 4-1 frente a Estados Unidos, superó 1-0 a Turquía e igualó sin goles con Australia, resultados que le permitieron avanzar como uno de los mejores terceros.

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DATOS CLAVES

El Gillette Stadium de Foxborough albergará hoy el cruce de dieciseisavos entre Paraguay y Alemania.

El partido por el Mundial 2026 comenzará a las 15:30 horas en territorio peruano.

La transmisión del encuentro para Paraguay estará a cargo de GEN, Trece y POPU TV.