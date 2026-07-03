Dónde juegan Argentina vs Cabo Verde por 16avos de final y en qué estadio del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde se enfrentan en un reconocido estadio en Miami. Conoce los detalles de este recinto, muy recordado por la 'Albiceleste'.

Argentina y Cabo Verde se juega este viernes 3 de julio en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Miami es la ciudad elegida para este duelo y el estadio es el Hard Rock Stadium (renombrado Estadio Miami por FIFA).

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Este recinto deportivo, inaugurado en 1987, pero remodelado entre 2015 y 2016, cuenta con una capacidad de poco más de 65 mil espectadores. Es la casa de los Miami Dolphins y los Miami Hurricanes, dos equipos de fútbol americano (el primero de la NFL y el otro de la NCAA).

PARTIDOS QUE ALBERGÓ EL HARD ROCK STADIUM EN EL MUNDIAL 2026

Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Grupo H | 15 de junio

| Grupo H | 15 de junio Uruguay 2-2 Cabo Verde | Grupo H | 21 de junio

| Grupo H | 21 de junio Escocia 0-3 Brasil | Grupo C | 24 de junio

| Grupo C | 24 de junio Colombia 0-0 Portugal | Grupo K | 27 de junio

DATOS CLAVE DEL HARD ROCK STADIUM

Inauguración: 16 de agosto de 1987.

16 de agosto de 1987. Capacidad actual: Aproximadamente 65,326 espectadores para fútbol americano (puede variar ligeramente según el evento).

Aproximadamente para fútbol americano (puede variar ligeramente según el evento). Equipos locales: Es la casa de los Miami Dolphins (NFL) y de los Miami Hurricanes (fútbol americano universitario de la NCAA).

Es la casa de los (NFL) y de los (fútbol americano universitario de la NCAA). Renovación millonaria: Entre 2015 y 2016, el estadio pasó por una remodelación financiada con fondos privados de más de 500 millones de dólares. El cambio más drástico fue la instalación de un enorme techo tipo dosel (canopy) que protege a más del 90% de los espectadores de la lluvia y el intenso sol de Florida, sin cerrar el estadio por completo.

Entre 2015 y 2016, el estadio pasó por una remodelación financiada con fondos privados de más de 500 millones de dólares. El cambio más drástico fue la instalación de un enorme (canopy) que protege a más del 90% de los espectadores de la lluvia y el intenso sol de Florida, sin cerrar el estadio por completo. Superficie: Césped natural (Bermuda grass).

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CURIOSIDADES DEL HARD ROCK STADIUM

El estadio de los mil nombres: Antes de llamarse Hard Rock Stadium en 2016, el recinto tuvo una cantidad récord de nombres debido a diferentes patrocinios. Fue conocido como: Joe Robbie Stadium, Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphins Stadium, Dolphin Stadium, Land Shark Stadium y Sun Life Stadium.

Antes de llamarse Hard Rock Stadium en 2016, el recinto tuvo una cantidad récord de nombres debido a diferentes patrocinios. Fue conocido como: Joe Robbie Stadium, Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphins Stadium, Dolphin Stadium, Land Shark Stadium y Sun Life Stadium. Un circuito de Fórmula 1 en su estacionamiento: Desde 2022, el estadio es el epicentro del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 . El trazado del Autódromo Internacional de Miami rodea literalmente el estadio, convirtiendo el complejo en un circuito de carreras de primer nivel.

Desde 2022, el estadio es el epicentro del . El trazado del Autódromo Internacional de Miami rodea literalmente el estadio, convirtiendo el complejo en un circuito de carreras de primer nivel. Tenis dentro de un estadio de la NFL: Desde 2019, el prestigioso torneo de tenis Miami Open (Masters 1000) se juega allí. Sorprendentemente, la pista central (Stadium Court) se construye temporalmente dentro de las gradas del estadio de fútbol americano.

Desde 2019, el prestigioso torneo de tenis (Masters 1000) se juega allí. Sorprendentemente, la pista central (Stadium Court) se construye temporalmente dentro de las gradas del estadio de fútbol americano. Ex casa de béisbol: Desde 1993 hasta 2011, también fue la casa de los Florida Marlins (ahora Miami Marlins) de la MLB, antes de que se mudaran a su propio estadio.

EVENTOS IMPORTANTES EN EL HARD ROCK STADIUM

El Hard Rock Stadium es un destino global para megaeventos. Su historial incluye:

NFL Y NCAA (Fútbol americano)

6 Super Bowls: Ha sido sede del gran juego de la NFL en seis ocasiones (XXIII, XXIX, XXXIII, XLI, XLIV y LIV). El más reciente fue el Super Bowl LIV en 2020, donde los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers (famoso también por el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer Lopez).

Ha sido sede del gran juego de la NFL en seis ocasiones (XXIII, XXIX, XXXIII, XLI, XLIV y LIV). El más reciente fue el Super Bowl LIV en 2020, donde los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers (famoso también por el show de medio tiempo de Shakira y Jennifer Lopez). Campeonatos Universitarios: Ha albergado el BCS National Championship y el College Football Playoff National Championship en varias ocasiones.

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Fútbol

Copa América 2024: Fue la sede de la gran final del torneo, donde Argentina se coronó bicampeona de América tras vencer a Colombia.

Fue la sede de la gran final del torneo, donde se coronó bicampeona de América tras vencer a Colombia. Copa Mundial de la FIFA 2026: Es una de las sedes oficiales para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Es una de las sedes oficiales para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El Clásico: En 2017, albergó un histórico partido amistoso entre el Real Madrid y el FC Barcelona, siendo una de las pocas veces que “El Clásico” se ha jugado fuera de España.

MLB (Béisbol)

2 Series Mundiales: Fue escenario de las Series Mundiales de 1997 y 2003, ambas ganadas por los Florida Marlins mientras compartían el estadio con los Dolphins.

Entretenimiento

WrestleMania XXVIII (2012): Albergó el evento estrella de la WWE, con el icónico enfrentamiento principal entre The Rock y John Cena.

Albergó el evento estrella de la WWE, con el icónico enfrentamiento principal entre The Rock y John Cena. Conciertos Legendarios: Ha recibido giras mundiales de artistas de la talla de Taylor Swift (The Eras Tour), Beyoncé, U2, The Rolling Stones, Madonna, Coldplay y Paul McCartney, entre muchos otros.

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DATOS CLAVE