Dónde juegan México vs. Ecuador y en qué estadio del Mundial 2026

México se ve las caras contra Ecuador en el Mundial 2026 por los 16avos de final. Conoce el estadio en el que se enfrentarán.

Por los 16avos de final del Mundial 2026 la Selección de México recibirá a Ecuador en un partido vital para ambas escuadras. Este martes 30 de junio se verán las caras en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Se espera un lleno total por parte de los locales en este certamen internacional.

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Este choque de trenes se llevará a cabo en el escenario más legendario de la capital, el Estadio Azteca, denominado oficialmente por la FIFA como Mexico City Stadium por cuestiones de normatividad y patrocinios.

Estadio Azteca por dentro (Foto: Gettty).

El inmueble se paralizará para este duelo de vida o muerte. Jugar en casa y ante más de 80 mil almas es el impulso que el equipo azteca necesita, pero enfrente tendrán a una escuadra ecuatoriana física, rápida y táctica que promete no achicarse en uno de los templos sagrados del fútbol mundial.

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Datos generales del Mexico City Stadium

Ubicación: Calzada de Tlalpan, Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

Calzada de Tlalpan, Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Apertura: Inaugurado el 29 de mayo de 1966.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966. Equipos Locales: Club América, Cruz Azul y, por supuesto, la casa histórica de la Selección Nacional de México.

Club América, Cruz Azul y, por supuesto, la casa histórica de la Selección Nacional de México. Capacidad: Aproximadamente 83,264 espectadores, capacidad ajustada tras las profundas remodelaciones exigidas por la FIFA para la actual justa mundialista.

Infraestructura y diseño mundialista

Modernización total: Para este Mundial 2026, el estadio renovó sus áreas de prensa, butacas, pasillos, zonas comerciales y tecnología LED en todo el perímetro, adaptándose a las comodidades del siglo XXI sin perder su alma clásica.

Para este Mundial 2026, el estadio renovó sus áreas de prensa, butacas, pasillos, zonas comerciales y tecnología LED en todo el perímetro, adaptándose a las comodidades del siglo XXI sin perder su alma clásica. El Césped: Cuenta con un sistema híbrido y un drenaje subterráneo de vanguardia que garantiza una superficie de juego rápida y en perfectas condiciones, ideal para el altísimo desgaste físico que exigen los 16avos de final.

Cuenta con un sistema híbrido y un drenaje subterráneo de vanguardia que garantiza una superficie de juego rápida y en perfectas condiciones, ideal para el altísimo desgaste físico que exigen los 16avos de final. Acústica intimidante: Su emblemática cubierta envuelve el sonido y genera un efecto de “olla de presión”. El ensordecedor ruido de la afición local está diseñado para hacer pesar la localía desde el calentamiento.

Vista general del Estadio Azteca (Foto: Getty).

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Lujos y zonas exclusivas

Palcos Históricos: El inmueble es mundialmente conocido por sus anillos de palcos privados (más de 800), los cuales fueron modernizados para ofrecer servicios de primer nivel, catering exclusivo y vistas inmejorables para este torneo.

El inmueble es mundialmente conocido por sus anillos de palcos privados (más de 800), los cuales fueron modernizados para ofrecer servicios de primer nivel, catering exclusivo y vistas inmejorables para este torneo. Zonas de Hospitalidad FIFA: Se habilitaron lounges y zonas VIP con aire acondicionado, gastronomía internacional y entretenimiento previo al partido para los asistentes con boletos premium.

Se habilitaron lounges y zonas VIP con aire acondicionado, gastronomía internacional y entretenimiento previo al partido para los asistentes con boletos premium. Salones Club: Áreas exclusivas en la zona baja que permiten a los aficionados relajarse y disfrutar de una experiencia de lujo antes de ocupar sus asientos.

Curiosidades del duelo y el estadio

El factor altitud… ¿neutralizado?: El estadio se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Históricamente, esto asfixia a los rivales de México, pero Ecuador (cuya capital, Quito, supera los 2,800 metros) está perfectamente habituado a estas condiciones, por lo que el oxígeno no será ventaja para nadie.

El estadio se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Históricamente, esto asfixia a los rivales de México, pero Ecuador (cuya capital, Quito, supera los 2,800 metros) está perfectamente habituado a estas condiciones, por lo que el oxígeno no será ventaja para nadie. El primer Tricampeón: Es el único estadio en el planeta en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

Es el único estadio en el planeta en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas de la FIFA (1970, 1986 y 2026). Nombre oficial: Aunque la afición y la historia lo conocen como el Estadio Azteca, la estricta reglamentación de marcas de la FIFA obliga a que en las transmisiones globales, gráficos y boletos oficiales de este México vs Ecuador se le llame únicamente “Mexico City Stadium”.

Eventos Importantes

Inauguración del Mundial 2026: Este recinto ya hizo historia hace unas semanas al tener el honor de albergar el partido inaugural del presente torneo.

Este recinto ya hizo historia hace unas semanas al tener el honor de albergar el partido inaugural del presente torneo. Testigo de los Dioses del Fútbol: Vio a Pelé levantar la Copa Jules Rimet con Brasil en 1970 y a Diego Armando Maradona consagrarse con Argentina en 1986, protagonizando el “Gol del Siglo”.

Vio a Pelé levantar la Copa Jules Rimet con Brasil en 1970 y a Diego Armando Maradona consagrarse con Argentina en 1986, protagonizando el “Gol del Siglo”. Más allá del fútbol: Ha sido sede principal en los Juegos Olímpicos de 1968, ha recibido peleas históricas de Julio César Chávez, conciertos masivos y cuenta con el récord de asistencia para un partido de temporada regular de la NFL.

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Datos Claves