Dónde juegan México vs. Inglaterra y en qué estadio del Mundial 2026

México se enfrenta a Inglaterra en casa en este Mundial 2026. Conoce en qué estadio se llevará este partido por los octavos de final.

Los octavos de final del Mundial 2026 nos regalan uno de los cruces más espectaculares y con mayor carga emocional del torneo. La Selección Mexicana buscará hacer valer su localía y dar un golpe sobre la mesa ante una de las máximas potencias de Europa: Inglaterra. Esta batalla épica tendrá lugar en el escenario más legendario del continente, el Estadio Azteca, denominado oficialmente por la FIFA como Mexico City Stadium.

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El inmueble promete ser una auténtica caldera. El equipo azteca contará con el aliento incondicional de más de 80 mil almas para intentar frenar a la constelación de estrellas de la Premier League. Para los ingleses, pisar este césped significa reabrir viejas heridas mundialistas, lo que añade un morbo espectacular al encuentro.

Datos generales del Mexico City Stadium

Ubicación: Calzada de Tlalpan, Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

Calzada de Tlalpan, Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Apertura: Inaugurado el 29 de mayo de 1966.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966. Equipos Locales: Club América, Cruz Azul y la fortaleza histórica de la Selección Nacional de México.

Club América, Cruz Azul y la fortaleza histórica de la Selección Nacional de México. Capacidad: 83,264 espectadores, aforo oficial establecido tras las monumentales remodelaciones exigidas por la FIFA para esta Copa del Mundo.

Vista por dentro del Estadio Azteca (Foto: Getty).

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Infraestructura y diseño mundialista

Renovación total: Para estar a la altura del 2026, el estadio modernizó por completo sus accesos, zonas de prensa, butacas y tecnología LED, garantizando una experiencia de primer mundo sin borrar la arquitectura clásica que lo caracteriza.

Para estar a la altura del 2026, el estadio modernizó por completo sus accesos, zonas de prensa, butacas y tecnología LED, garantizando una experiencia de primer mundo sin borrar la arquitectura clásica que lo caracteriza. El Césped: Se instaló un sistema híbrido con drenaje y ventilación subterránea de última generación. Esto asegura una superficie rápida y resistente, vital para el ritmo vertiginoso que proponen los equipos europeos como Inglaterra.

Se instaló un sistema híbrido con drenaje y ventilación subterránea de última generación. Esto asegura una superficie rápida y resistente, vital para el ritmo vertiginoso que proponen los equipos europeos como Inglaterra. El peso de la afición: Su icónica cubierta perimetral atrapa el sonido y lo proyecta hacia la cancha. El ruido ensordecedor está diseñado para intimidar al rival y empujar al cuadro local desde el primer minuto.

Lujos y zonas exclusivas

Palcos Históricos: El Azteca es famoso a nivel mundial por sus más de 800 palcos privados que forman anillos alrededor de la cancha. Estos fueron renovados para ofrecer catering de lujo y comodidad extrema durante el certamen.

El Azteca es famoso a nivel mundial por sus más de 800 palcos privados que forman anillos alrededor de la cancha. Estos fueron renovados para ofrecer catering de lujo y comodidad extrema durante el certamen. Zonas de Hospitalidad FIFA: Los asistentes con boletos premium disfrutarán de salones climatizados, gastronomía internacional, barras exclusivas y entretenimiento en vivo previo al silbatazo inicial.

Los asistentes con boletos premium disfrutarán de salones climatizados, gastronomía internacional, barras exclusivas y entretenimiento en vivo previo al silbatazo inicial. Asientos Club: Zonas estratégicas en la parte baja que acercan a los aficionados a la acción con butacas acolchadas y servicios preferenciales.

Curiosidades del duelo y el estadio

Los fantasmas de Inglaterra: Jugar en el Azteca es un desafío psicológico para los ingleses. En este mismo césped, durante los cuartos de final de 1986, Diego Armando Maradona los eliminó marcándoles la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Jugar en el Azteca es un desafío psicológico para los ingleses. En este mismo césped, durante los cuartos de final de 1986, Diego Armando Maradona los eliminó marcándoles la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. El factor altitud: El estadio se ubica a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Esta condición asfixiante es el arma secreta de México, pues los equipos europeos que no están acostumbrados a la falta de oxígeno suelen sufrir un tremendo desgaste físico en los segundos tiempos.

El estadio se ubica a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Esta condición asfixiante es el arma secreta de México, pues los equipos europeos que no están acostumbrados a la falta de oxígeno suelen sufrir un tremendo desgaste físico en los segundos tiempos. Nombre oficial: Por estrictas normativas de patrocinios de la FIFA, en los boletos, gráficos de televisión y comunicaciones globales de este México vs Inglaterra, el recinto será llamado únicamente “Mexico City Stadium”.

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Estadio Azteca por fuera (Foto: Getty).

Eventos Importantes

El primer Tricampeón: Es el único templo del fútbol en el planeta que ha sido sede de tres Copas del Mundo distintas de la FIFA (1970, 1986 y la actual edición de 2026).

Es el único templo del fútbol en el planeta que ha sido sede de tres Copas del Mundo distintas de la FIFA (1970, 1986 y la actual edición de 2026). Finales de leyenda: Vio coronarse a Pelé con Brasil en 1970 y a Maradona con Argentina en 1986, albergando dos de las mejores finales de todos los tiempos.

Vio coronarse a Pelé con Brasil en 1970 y a Maradona con Argentina en 1986, albergando dos de las mejores finales de todos los tiempos. Récords mundiales: Además de la historia mundialista, ha sido sede de los Juegos Olímpicos de 1968, peleas históricas de boxeo y posee el récord absoluto de asistencia para un partido de la NFL fuera de Estados Unidos.

Datos Claves

México e Inglaterra disputarán los octavos del Mundial 2026 en el Mexico City Stadium.

disputarán los octavos del Mundial 2026 en el Mexico City Stadium. 83,264 espectadores es la capacidad oficial del estadio tras las remodelaciones de la FIFA.

es la capacidad oficial del estadio tras las remodelaciones de la FIFA. 29 de mayo de 1966 es la fecha exacta de inauguración del Estadio Azteca.