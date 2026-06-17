Dónde ver a Cristiano Ronaldo EN VIVO Portugal vs. RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Hoy se jugará el partido por el Mundial 2026, de Portugal vs RD Congo. Aquí Cristiano Ronaldo se llevará todas las miradas, conoce dónde ver.

El debut de Portugal ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 se juega hoy en el NRG Stadium de Houston. La expectativa es total por ver el estreno de la escuadra lusa y de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien arranca oficialmente su sexta Copa del Mundo.

Publicidad

Este compromiso corresponde a la primera jornada del Grupo K, una zona sumamente competitiva que también integran las selecciones de Colombia y Uzbekistán. El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega motivado tras conquistar la última UEFA Nations League y busca consolidar su cartel de favorito al título desde el primer minuto.

La gran figura del Portugal vs. RD Congo es Cristiano Ronaldo. (Foto: X).

Por su parte, el combinado africano, bajo la dirección técnica de Sébastien Desabre, intentará dar la gran sorpresa del torneo. La RD del Congo confía en la potencia de su plantel para neutralizar el juego colectivo europeo y rescatar puntos clave en una fase de grupos que no deja margen de error.

Publicidad

¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo hoy por el Mundial 2026?

El huso horario varía según el país desde donde se sintonice el encuentro. A continuación, repasamos la guía de horarios oficiales para que no te pierdas el pitazo inicial:

México (CDMX): 11:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Hora del Este): 1:00 p.m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España (Madrid): 7:00 p.m.

Guía de canales de TV abierta para ver el partido GRATIS

Es importante mencionar que este encuentro cuenta con transmisión restringida de señal abierta en varios países de la región. Los canales que sí emitirán el duelo de forma gratuita en sus respectivos territorios son los siguientes:

Publicidad

México: Canal 5

Ecuador: Teleamazonas

España: La 1 de TVE

Canales de TV por cable y plataformas de streaming online (Suscripción)

Si buscas seguir las alternativas del encuentro por televisión de pago o desde cualquier dispositivo móvil mediante aplicaciones oficiales, esta es la distribución de derechos de transmisión. En el caso de Perú, Colombia y Chile, la transmisión va en exclusiva por señal cerrada y digital:

País Canales de TV (Cable / Paga) Plataformas de Streaming Online Perú DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Colombia DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Argentina DSports, Flow Sports DGO, Paramount+ / TV Pública (Diferido) Chile DSports (DirecTV) DGO Ecuador DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ México TUDN ViX Premium, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos Telemundo, Universo, FOX Sports Peacock, FOX One App, FuboTV España DAZN Mundial, Movistar+ RTVE Play, DAZN App

Publicidad

Alineaciones confirmadas del partido

XI Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo. XI RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo debuta hoy oficialmente con Portugal en su sexta Copa del Mundo.

NRG Stadium de Houston alberga el partido entre Portugal y República Democrática del Congo.

Canal 5, Teleamazonas y La 1 transmitirán el encuentro gratis en señal abierta.