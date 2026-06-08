Es momento de conocer dónde ver el amistoso internacional: Francia vs. Irlanda del Norte. Todos los detalles, serán presentados en esta nota.

La selección de Francia disputa hoy lunes 8 de junio su último partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps recibirá a Irlanda del Norte con el objetivo de ajustar los últimos detalles tácticos y definir su once ideal.

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A continuación, te compartimos todos los datos clave de la transmisión en directo para que no te pierdas este vibrante compromiso internacional.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irlanda del Norte?

El partido se llevará a cabo en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Lille. La hora de inicio programada varía según la región del continente:

Perú, Colombia y Ecuador: 2:10 p. m.

México y Costa Rica: 1:10 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:10 p. m.

Estados Unidos (ET): 3:10 p. m.

España y Francia: 9:10 p. m.

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Canales de TV y streaming para ver Francia vs. Irlanda del Norte

Los aficionados en Sudamérica y México podrán seguir las acciones del juego a través de la señal de televisión por cable de ESPN. Asimismo, la transmisión exclusiva por streaming en internet estará disponible mediante la plataforma de Disney+ Premium.

En los Estados Unidos, los derechos de emisión están a cargo de FOX Sports 2 (FS2), con opciones para seguirlo online en la app de FOX Sports. Por su parte, el público brasileño podrá sintonizar el duelo por las pantallas de SporTV.

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Detalles y actualidad de Francia e Irlanda del Norte

El conjunto galo llega golpeado tras caer sorpresivamente 2-1 ante Costa de Marfil en su anterior presentación. Ante su público, buscará recuperar las buenas sensaciones antes de su debut oficial frente a Senegal el próximo 16 de junio.

El estratega francés evalúa realizar algunas modificaciones en la zaga central debido a que varias de sus figuras, como William Saliba, vienen con desgaste tras disputar la final de la Champions League.

Cuerpo arbitral del encuentro:

Árbitro principal: Sascha Stegemann (Alemania).

Asistentes: Christof Günsch y Christian Gittelman.

Cuarto árbitro: Martin Petersen.

VAR y AVAR: Christian Dingert y Nicolas Winter.

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Irlanda del Norte, por su parte, se presenta en Lille con una escuadra notablemente juvenil que promedia los 22 años de edad. Aunque quedaron fuera de la cita mundialista, los dirigidos por Michael O’Neill vienen con el ánimo a tope tras vencer a Guinea en su última presentación.

Francia e Irlanda del Norte se ven las caras en un amistoso internacional. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Francia e Irlanda del Norte juegan hoy un amistoso en el Decathlon Arena de Lille.

Didier Deschamps definirá el once ideal francés antes de debutar el 16 de junio.

ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido en directo para toda Sudamérica y México.