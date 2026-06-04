Dónde ver EN VIVO amistoso República Checa vs. Guatemala: canales de TV y streaming online

República Checa disputa su último partido de preparación antes del Mundial 2026. En Nueva Jersey, enfrenta a Guatemala.

Las selecciones de República Checa y Guatemala se enfrentan en un partido amistoso internacional en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey. Este jueves 4 de junio se ven las caras este combinado de UEFA, que disputará el Mundial 2026, ante el seleccionado centroamericano.

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República Checa estará en el grupo de uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Jugará ante México, Corea del Sur y Sudáfrica en el Grupo A. Por eso, pensando en estos partidos, se aclimata al certamen mundialista con este último partido amistoso. El combinado nacional de Miroslav Koubek espera ser protagonista del torneo.

Miroslav Koubek, entrenador de la Selección de República Checa (Getty Images).

Guatemala, por su parte, disputa su primer partido amistoso de esta fecha FIFA de junio. Los checos serán su primera prueba ante un combinado clasificado a la Copa del Mundo. Luego, deberán hacer lo propio ante Ecuador el próximo domingo. Luis Fernando Tena, director técnico de ‘Los Chapines’, tiene dos buenas medidas para probar futbolistas.

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¿Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Guatemala?

El partido amistoso entre República Checa y Guatemala, preparatorio para el Mundial 2026, no cuenta con transmisión en Sudamérica para TV y streaming. Sin embargo, se puede disfrutar en otros países:

Guatemala: TVGT Sports y TVGT Plus

y Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, ViX y fuboTV.

Seguimos el movimiento de las cuotas mundial hora a hora para que los apostadores peruanos puedan reaccionar a tiempo ante cualquier novedad de último minuto.

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¿A qué hora se juega República Checa vs. Guatemala?

República vs. Guatemala se juega este jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Estos son los horarios del encuentro amistoso:

Guatemala y México: 18:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas (PT) y 20:00 horas (ET)

y Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas

Datos claves

República Checa y Guatemala juegan un partido amistoso internacional este jueves 4 de junio.

juegan un partido amistoso internacional este jueves 4 de junio. Miroslav Koubek dirige a la selección checa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

dirige a la selección checa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison. Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, usará el encuentro como preparación ante Ecuador.