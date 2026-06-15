Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Egipto por el Grupo G del Mundial 2026: TV y streaming online

‘Faraones’ y belgas debutan en el Mundial. Así puedes seguir el partido en vivo y su actualidad tras la preparación.

Bélgica y Egipto debutan en el Grupo G del Mundial 2026 hoy, lunes 15 de junio, en la ciudad de Seattle, en un encuentro que marca el inicio de su participación en el torneo.

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El compromiso enfrenta a dos selecciones con realidades distintas: por un lado, los belgas llegan con una plantilla de alto nivel y jugadores que compiten en la élite del fútbol europeo, mientras que los egipcios buscan dar el golpe apoyados en su orden y experiencia internacional.

¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Egipto?

En Perú, el encuentro entre Bélgica y Egipto podrá seguirse en directo a través de América TV, Disney+ y DSports. Este último canal cuenta con cobertura para gran parte de Sudamérica.

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En la región también hay distintas señales habilitadas según el país: en Argentina por TyC Sports, en Paraguay por GEN y Trece, en Chile mediante Chilevisión, en Venezuela a través de Televen, en México por VIX Premium, y en Estados Unidos por Telemundo.

¿A qué hora juega Bélgica vs Egipto?

El duelo entre Bélgica y Egipto se disputará hoy, lunes 15 de junio, en el estadio Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle. Este recinto deportivo tiene capacidad para aproximadamente 68.740 espectadores, siendo uno de los escenarios más importantes de la sede.

El horario del partido varía según el país. En Perú, el inicio del encuentro está programado para las 14:00 horas. En otros países de la región, el duelo podrá seguirse a las 16:00 en Argentina y Uruguay, 15:00 en Chile y 13:00 en México, ajustándose a los distintos husos horarios.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Bélgica llega a su estreno con una buena dinámica tras una serie de amistosos previos al Mundial que dejaron sensaciones positivas. En la ventana FIFA de marzo, consiguió una victoria por 5-2 como visitante ante Estados Unidos y luego igualó 1-1 frente a México.

Ya en junio, el conjunto belga sumó continuidad con un triunfo por 2-0 ante Croacia jugando fuera de casa, y cerró su preparación con una contundente goleada 5-0 sobre Túnez el sábado 6, afinando detalles antes del debut.

Egipto, por su parte, también llega al debut con un recorrido de preparación sólido y resultados importantes ante rivales de alto nivel. En marzo, logró una contundente victoria 4-0 frente a Arabia Saudita como visitante y posteriormente igualó 0-0 ante España, también fuera de casa.

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En el cierre de su preparación, el conjunto egipcio venció 1-0 a Rusia el 28 de mayo, aunque el 6 de junio cayó 2-1 ante Brasil, completando así su camino previo al torneo.

DATOS CLAVES

Bélgica y Egipto debutan hoy, lunes 15 de junio, en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle.

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