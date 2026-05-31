Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Senegal, amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Gran partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo. En Charlotte, Estados Unidos recibe a la Senegal de Mané. Los detalles.

Estados Unidos y Senegal se enfrentan este domingo 31 de mayo en el Bank of America Stadium, de Charlotte. Se trata de un partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026, donde ambas selecciones jugarán con la misión de hacer un buen papel.

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La selección estadounidense, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, se prepara para ser el gran anfitrión del Mundial 2026 (junto a México y Canadá). Ahora, tiene su primer duelo de preparación de cara a la gran competencia con Tim Ream y Christian Pulisic como grandes líderes.

Mauricio Pochettino, DT de la Selección de Estados Unidos (Getty Images).

Su rival será otra selección mundialista con fuertes aspiraciones. Senegal, que pelea en los escritorios del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) por el título de la Copa Africana de Naciones, cuenta con múltiples figuras como Sadio Mané, Nicolas Jackson y Edouard Mendy, entre otros.

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¿Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs. Senegal?

El partido amistoso Estados Unidos vs. Senegal se podrá ver EN VIVO para toda Sudamérica en los siguientes canales de TV y streaming online:

El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.

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¿A qué hora se juega el amistoso Estados Unidos vs. Senegal?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Senegal, preparatorio para el Mundial 2026, se juega en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 12:30 horas (PDT) y 15:30 horas (ET)

Senegal: 19:30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 14:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:30 horas

Datos claves

Estados Unidos vs. Senegal juegan este 31 de mayo en Charlotte como amistoso preparatorio.

juegan este 31 de mayo en Charlotte como amistoso preparatorio. Mauricio Pochettino dirige a Estados Unidos con Christian Pulisic ante el Senegal de Mané.

dirige a Estados Unidos con Christian Pulisic ante el Senegal de Mané. Disney+ Premium transmite el partido en vivo para Sudamérica a las 16:30 de Argentina.