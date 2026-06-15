Dónde ver EN VIVO Irán vs Nueva Zelanda con Tim Payne: canales de TV y streaming online

Irán y Nueva Zelanda se ven las caras en la continuidad del Grupo G de la Copa del Mundo. Tim Payne, el jugador viral, se estrena en la competencia.

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda hacen su estreno en el Mundial 2026. HOY lunes 15 de junio se enfrentan en el SoFi Stadium de Inglewood, en California. Se trata del duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G, que ya tuvo el empate entre Bélgica y Egipto.

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Tanto Irán como Nueva Zelanda pueden ser líderes en caso de victoria. El combinado asiático ha tenido muchos problemas para ingresar a los Estados Unidos debido al Conflicto en Medio Oriente. Por ello, hace base en México y sólo ingresará al país estadounidense cuando dispute partidos.

Para su preparación, el combinado dirigido por Amir Ghalenoei ha disputado amistosos fuera de Estados Unidos donde le ha ganado a Gambia y a Malí. Se clasificó luego de ser líder en el Grupo A en la tercera ronda de las Eliminatorias AFC para la Copa del Mundo.

Nueva Zelanda, por su parte, no ha tenido una preparación sencilla. Si bien no tuvo problemas para superar las Eliminatorias oceánicas, sí le ha costado fuera de su continente. En los amistosos previos, perdió 4-0 ante Haití y 1-0 ante Inglaterra. En medio de esto, el seleccionado se ha vuelto viral gracias a la gran popularidad que ganó uno de sus jugadores Tim Payne.

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¿Dónde ver EN VIVO Irán vs Nueva Zelanda?

El partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo para TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro de acuerdo a cada país:

Perú: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ México: ViX Premium

ViX Premium Colombia: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ Ecuador: DSports, DGO, Paramount+

DSports, DGO, Paramount+ España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FS1, Telemundo, Peacock

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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¿A qué hora se juega Irán vs Nueva Zelanda?

Irán vs Nueva Zelanda se juega este lunes 15 de junio en los siguientes horarios:

Perú: 21:00 horas

21:00 horas Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Chile: 22:00 horas

22:00 horas México: 21:00 horas

21:00 horas Colombia: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 21:00 horas

21:00 horas España: 03:00 (martes 16 de junio)

03:00 (martes 16 de junio) Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (ET)

DATOS CLAVE