Dónde ver EN VIVO Irán vs Nueva Zelanda con Tim Payne: canales de TV y streaming online

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda hacen su estreno en el Mundial 2026. HOY lunes 15 de junio se enfrentan en el SoFi Stadium de Inglewood, en California. Se trata del duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G, que ya tuvo el empate entre Bélgica y Egipto.
Tanto Irán como Nueva Zelanda pueden ser líderes en caso de victoria. El combinado asiático ha tenido muchos problemas para ingresar a los Estados Unidos debido al Conflicto en Medio Oriente. Por ello, hace base en México y sólo ingresará al país estadounidense cuando dispute partidos.
Para su preparación, el combinado dirigido por Amir Ghalenoei ha disputado amistosos fuera de Estados Unidos donde le ha ganado a Gambia y a Malí. Se clasificó luego de ser líder en el Grupo A en la tercera ronda de las Eliminatorias AFC para la Copa del Mundo.
Nueva Zelanda, por su parte, no ha tenido una preparación sencilla. Si bien no tuvo problemas para superar las Eliminatorias oceánicas, sí le ha costado fuera de su continente. En los amistosos previos, perdió 4-0 ante Haití y 1-0 ante Inglaterra. En medio de esto, el seleccionado se ha vuelto viral gracias a la gran popularidad que ganó uno de sus jugadores Tim Payne.
¿Dónde ver EN VIVO Irán vs Nueva Zelanda?
El partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G del Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo para TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro de acuerdo a cada país:
- Perú: DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: DSports, DGO, Paramount+
- México: ViX Premium
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FS1, Telemundo, Peacock
Calendario del Mundial 2026: cómo descargar e imprimir en formato excel el fixture de la Copa del Mundo
El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.
¿A qué hora se juega Irán vs Nueva Zelanda?
Irán vs Nueva Zelanda se juega este lunes 15 de junio en los siguientes horarios:
- Perú: 21:00 horas
- Argentina: 23:00 horas
- Chile: 22:00 horas
- México: 21:00 horas
- Colombia: 21:00 horas
- Ecuador: 21:00 horas
- España: 03:00 (martes 16 de junio)
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (ET)
DATOS CLAVE
- Irán vs Nueva Zelanda debutan hoy lunes 15 de junio en California.
- A las 23:00 horas de Argentina inicia el partido por el Grupo G.
- Tim Payne de Nueva Zelanda ganó gran popularidad previo al debut.