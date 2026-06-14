Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La Selección de Suecia debuta en el Mundial 2026 contra Túnez. Conoce todos los detalles del partidazo.

El Mundial 2026 sigue jugándose a todo dar y esta vez falta completar un juego del grupo F. La Selección de Suecia se enfrentará a la Selección de Túnez en busca de ocupar el primer lugar en la tabla de posiciones. Por lo que será un juego en donde ambas escuadras busquen los tres puntos.

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El equipo de Suecia es dirigido por el inglés Graham Potter. Tiene como máximas figuras a los delanteros de la Premier League, Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Por lo que se espera muchos goles con estos futbolistas a la cabeza, siendo elementos importantes para marcar la diferencia dentro de la cancha.

Selección de Suecia (Foto: Getty).

Mientras tanto tenemos a Túnez que es un cuadro más humilde con Sabri Lamouchi como DT. El francés tiene a Hannibal como la gran esperanza de su equipo, el mediocampista ofensivo de 23 años de edad que juega en el Burnley que recién acaba de descender.

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¿Dónde ver el Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por el grupo F del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezeula: DirecTV Sports, DGO, Inter.

¿A qué hora juega Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre Suecia vs. Túnez acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

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Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 22:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas

México: 20:00 horas

Datos Claves