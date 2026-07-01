Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se enfrenta a República Democrática del Congo por el Mundial 2026. Conoce dónde ver este partidazo.

Por los 16avos de final del Mundial 2026 la Selección de Inglaterra se enfrenta a República Democrática del Congo. Este partido se desarrollará en el Estadio de Atlanta este miércoles 1 de julio desde las 11:00 horas de Perú. Juego que definirá al rival de México en los octavos de final.

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En el caso de Inglaterra ha demostrado una gran irregularidad en la fase de grupos. En este caso si bien salió líder en el Grupo L, hay que mencionar que tan solo llegó a hacer 6 goles y recibió 2. Lo que demuestra una tremenda irregularidad en el ataque pese a ser superior a sus rivales.

Selección de Inglaterra celebrando (Foto: Getty).

En cambio República Democrática del Congo ha sabido demostrar una buena consistencia defensiva. En el grupo K fueron terceros con 4 puntos a pesar de haber tenido duros rivales. En este caso consiguieron marcar 4 tantos y recibir solo 3 pese a jugar contra Portugal y Colombia.

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¿Dónde ver el Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Para disfrutar de este partidazo por los 16avos del Mundial 2026, acá dejamos todos los canales para poder disfrutar del encuentro. Dependiendo al país en el que te encuentres:

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+.

TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports, Paramount+. Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Tigo Sports, Entel TV. Brasil: CazéTV

CazéTV Chile: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+. Costa Rica : Fox+.

: Fox+. Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Haití: Tele Haití.

Tele Haití. Paraguay: Popu TV.

Popu TV. Perú: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. España: DAZN, Movistar+.

DAZN, Movistar+. Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Paramount+.

DirecTV Sports, DGO, Paramount+. Estados Unidos: Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

Fox Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Fox One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio. Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Inter.

República del Congo celebrando (Foto: Getty).

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¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Para que nadie se pierde este partidazo entre México vs. Ecuador acá dejamos el horario para que lo puedas agendar:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 12:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

México: 10:00 horas

Datos Claves

Inglaterra y RD Congo juegan este 1 de julio a las 11:00 horas (Perú).

juegan este 1 de julio a las 11:00 horas (Perú). México será el rival en octavos de final para el ganador del partido.

será el rival en octavos de final para el ganador del partido. DirecTV Sports y DGO transmitirán este encuentro mundialista para Perú y Sudamérica.