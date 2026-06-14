Ecuador vs Costa de Marfil: formaciones, alineaciones confirmadas y cambios tácticos para el Mundial 2026

Ambos equipos buscarán sumar de a tres en su debut mundialista. Conoce cómo saldrán al campo ambos equipos.

Después de perderse los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, Costa de Marfil vuelve al máximo torneo con la ilusión de avanzar por primera vez a los octavos de final.

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Sin embargo, tendrá un exigente estreno frente a Ecuador, una selección que brilló en las Eliminatorias Sudamericanas gracias a la solidez de su sistema defensivo.

Alineación confirmada de Costa de Marfil

Así saldrá al campo el combinado africano: Yahia Fofana; Ghislain KONAN, Wilfried SINGO, Guela DOUE, Emmanuel AGBADOU; Seko Fofana,

Franck KESSIE; Yan DIOMANDE, Elye WAHI, Nicolas PEPE y Bazoumana TOURE.

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Alineación confirmada de Ecuador

‘La Tri’ iniciará así: Hernan GALINDEZ; Piero HINCAPIE, Joel ORDONEZ, Willian PACHO; Alan MINDA, Pedro VITE, Alan FRANCO, Moises CAICEDO; John YEBOAH, Enner VALENCIA y Gonzalo PLATA.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Ecuador afronta su debut en el Mundial 2026 luego de una preparación positiva bajo las órdenes de Sebastián Beccacece. El elenco sudamericano llega con confianza tras sus triunfos frente a Arabia Saudita y Guatemala, encuentros que también sirvieron para dar continuidad a varios jugadores que recientemente finalizaron la temporada europea.

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Al frente estará Costa de Marfil, un equipo que combina potencia física y rapidez en ataque. Los africanos llegan fortalecidos tras sorprender a Francia en un amistoso reciente y afrontarán ante Ecuador un duelo histórico, ya que será el primer cruce entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

DATOS CLAVES

Costa de Marfil regresa al certamen mundialista tras ausentarse en las ediciones de 2018 y 2022.

El entrenador Sebastián Beccacece comanda a Ecuador tras vencer en amistosos a Arabia Saudita y Guatemala.

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