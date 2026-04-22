Cristiano Ronaldo quiere disputar una nueva final en su carrera. Este miércoles 22 de abril, su equipo, Al Nassr enfrenta a Al Ahli en Dubái por la semifinal de la Copa AFC 2025-26, segunda competencia más importante a nivel continental. El conjunto dirigido por Jorge Jesús se juega la chance de seguir en carrera por un título.

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Al Nassr atraviesa una seguidilla de partidos importantes durante estas semanas por las definiciones de la Saudi Pro League y de esta Copa AFC, también conocida como AFC Champions League Two. Su obstáculo de cara a la final es el Al Ahli de Qatar, equipo que está noveno en la Qatar Stars League y que tiene entre sus figuras al alemán Julian Draxler.

ليلة نصف النهائي .. من دبي 💛#النصر_الاهلي القطري pic.twitter.com/oQ0dtT8Sx9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 22, 2026

Cristiano Ronaldo está ante la chance de sumar dos títulos antes de su participación con la Selección de Portugal en el Mundial 2026. La Saudi Pro League lo tiene como líder con Al Nassr y, ahora, está a dos partidos de ser campeón de esta Copa AFC, certamen que su equipo nunca ganó en su historia.

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A su vez, el ‘Bicho’ sigue en carrera por uno de sus máximos objetivos antes de su retiro como profesional. Quiere llegar a los 1,000 goles y está a 31 de alcanzarlos, ya que tiene 969 tantos. Este miércoles tiene una nueva oportunidad para sumar y quedar muy cerca.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Ahli?

Al Nassr y Al Ahli definen al segundo finalista de la Copa AFC 2025-26, donde ya espera el Gamba Osaka de Japón. Cristiano Ronaldo sale a la cancha este miércoles 22 de abril desde las 20:00 horas de Dubái, es decir, a las 11:00 de la mañana de Lima, Perú.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Ahli?

Al Nassr vs. Al Ahli, con la participación de Cristiano Ronaldo, por la semifinal de la Copa AFC 2025-26 cuenta con transmisión en exclusiva de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

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