Estadísticas de Neymar en 2026: goles y asistencias que respaldan su candidatura al Mundial

Neymar volvió a ser considerado por Carlo Ancelotti para jugar en la Selección de Brasil y estará en el Mundial 2026 tras una gran ausencia.

Neymar Junior volvió a la Selección de Brasil, el atacante del Santos nuevamente será uno de los líderes del equipo ‘verdeamarella’. Esta podría ser su última oportunidad para conseguir la tan ansiada estrella seis que ha estado buscando para el cuadro más campeón de la historia del fútbol a nivel de selecciones.

Publicidad

Carlo Ancelotti hizo explotar a todos los hinchas con la lista de convocados de Brasil. Cuando mencionó los atacantes todos pedían a ‘Ney’, hasta que lo nombró y los asistentes a la conferencia de prensa explotaron. Posiblemente el jugador más respaldado en busca de llegar a hacer historia con la camiseta amarilla.

Lista de convocados de Brasil:

Neymar vuelve a la convocatoria de Brasil (Foto: Brasil).

Los números de Neymar este 2026

Este no ha sido el mejor año para Neymar realmente, pero ha intentado poder ser un jugador consistente para poder ser llamado. Se ha esforzado bastante con la intensión de estar en una nueva Copa del Mundo y tomarse la revancha de la última eliminación que fue en Qatar 2022 a manos de Croacia.

Publicidad

Si vemos sus números, no son los esperados para un jugador que está en Brasil. Esto debido a que solo ha disputado 15 partidos, en los cuales ha hecho 6 goles y dado 4 asistencias en 1265 minutos.

Las lesiones han sido importantes, este año tuvo una operación de rodilla que le hizo perder varios juegos. No teniendo casi participación en el Campeonato Paulista, así como también lo marginó en el inicio del Brasileirao. En total son 16 los partidos que no ha estado en el campo de juego, ya sea por lesión, decisión técnica o suspensión.

A pesar de no estar a su 100% en este caso el DT italiano confía en Neymar como un líder. Sabe lo que significa para Brasil, así que probablemente sea uno de los que termine siendo vital para brindar la experiencia necesaria en los momentos críticos en una Copa del Mundo.

Publicidad

Datos Claves