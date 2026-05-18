Pura emoción: el momento en el que Ancelotti confirmó que Neymar jugará el Mundial 2026

La Selección de Brasil dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026 este lunes 18 de mayo. La gran pregunta que muchos se hacían es si Neymar Junior iba a ser convocado o no. La respuesta terminó siendo positiva, el veterano entrenador lo llamó. Esto generó una gran fiesta en plena conferencia de prensa.
Carlo Ancelotti decidió dar un poco de misterio a la hora de dar la lista. Cuando llegó el momento de los atacantes todos se pusieron nerviosos, pues querían saber si Neymar era o no convocado. Pasaron los nombres hasta que se escuchó “Neymar Junior, Santos” y todo fue una fiesta. Los asistentes a la conferencia comenzaron a festejar como si de un gol se tratase. Paralizando la lista de convocados, hasta que el mismo ‘Carleto’ preguntó si podían seguir.
Así fue la euforia por la convocatoria de Neymar:
🚨 ¡Neymar, convocado por Ancelotti para el Mundial! Y locura en la sala ante la noticia que esperaba todo Brasil pic.twitter.com/ZhZr3tWrAn— MARCA (@marca) May 18, 2026
La última chance para Neymar
Llegó el famoso ‘Last Dance’ para Neymar con la Selección de Brasil. Esta será la última oportunidad que tendrá el 10 del Santos para ser campeón del Mundo. Lo intentó desde el Mundial 2014, pero no ha tenido suerte a la hora de afrontar tres copas con el cuadro ‘Verdeamarella’.
Esta vez será su cuarta vez y posiblemente la vencida, con 34 años de edad y con problemas de lesiones constantes, podría ser la última oportunidad. Lo sabe el nacido en Mogi das Cruzes, por lo que será un torneo más que importante para él.
Por ahora no se sabe si logrará ser titular absoluto o si tendrá que esperar en la banca. Habrá que ver que es lo que tiene pensado para él Carlo Ancelotti, que posiblemente busque dar la sorpresa con Brasil. Uno de los equipos que no viene siendo considerado candidato, pero que podría terminar de cambiar esto en la cancha.
Los convocados de Brasil:
Datos Claves
- Neymar Junior fue convocado oficialmente por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026.
- La lista oficial de convocados de Brasil se dio a conocer este lunes 18 de mayo.
- El delantero del Santos afrontará su cuarta copa del mundo con la Selección de Brasil.