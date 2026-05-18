Con Neymar y algunas sorpresas, la lista de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026

Conoce cómo quedó la nómina definitiva de Carlo Ancelotti para afrontar la próxima edición de la Copa del Mundo.

Tras un multitudinario evento realizado en el Museo del Mañana de Río de Janeiro, seguido por miles de hinchas desde sus casas, Brasil hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, con la gran presencia de Neymar Jr. entre los elegidos.

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Recordemos que, la ‘Canarinha’ arrastra una sequía mundialista desde 2002 y quiere ponerle fin a 24 años sin levantar la copa. Por ello, el estratega italiano apostó por ‘Ney’, referente de la afición y figura que impone respeto dentro de un plantel que sueña con conquistar la próxima Copa del Mundo.

Además de Neymar, la convocatoria cuenta con figuras destacadas como Vinícius Jr., Raphinha, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick y Alisson, quienes apuntan a liderar el sueño de su selección en el importante certamen internacional.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

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Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paquetá

Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

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