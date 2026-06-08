Estalla la polémica en Uruguay: hermano de Ronald Araújo responsabilizó a Bielsa por su lesión

Maikel Araújo, hermano del zaguero uruguayo, lanzó un fuerte mensaje contra el DT argentino por la lesión sufrida antes del Mundial 2026.

La Selección de Uruguay se prepara para su estreno en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita por el Grupo H. Sin embargo, la presencia de Ronald Araújo en dicho encuentro está en duda, ya que el defensor arrastra problemas físicos que lo obligaron a regresar a España para continuar con su recuperación.

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La situación se conoció días atrás, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol informó que Araújo recibió autorización para viajar a España con el objetivo de tratar una molestia muscular.

Debido a ello, el zaguero del Barcelona quedó al margen de los trabajos grupales programados para el lunes y tiene previsto reincorporarse a la concentración el martes 9 de junio.

Hermano de Araújo culpó a Bielsa

En medio de esta situación, Maikel Araújo, hermano del defensor uruguayo, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra Marcelo Bielsa, a quien responsabilizó por la lesión que afecta al futbolista. “Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió el familiar del jugador en su historia de Instagram junto al parte médico.

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Además, desde DSports Uruguay señalaron que las posibilidades de que Ronald Araújo llegue en óptimas condiciones al estreno de la ‘Celeste’ en el Mundial 2026 son reducidas, lo que aumentó la preocupación de su entorno.

Por si no fuera poco, señalaron que la lesión muscular que presenta tendría una mayor complejidad de la inicialmente estimada y es por esto que el defensor viajó a España para recibir un tratamiento con plasma rico en plaquetas, buscando acelerar su recuperación.

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¿Por qué culpó a Bielsa de la lesión?

La situación de Ronald Araújo encendió la polémica en Uruguay a una semana de su debut mundialista. Diversos reportes señalan que el defensor llegó a la concentración con un edema en el gemelo y que la recomendación del club catalán era que siguiera un proceso de recuperación gradual antes de reintegrarse por completo a los entrenamientos.

No obstante, el central habría realizado trabajos de alta exigencia e incluso sesiones en doble horario, lo que derivó en una leve rotura de fibras.

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¿Cuándo es el debut de Uruguay en el Mundial 2026?

Uruguay iniciará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Arabia Saudita el próximo lunes 15 de junio. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo H, se disputará en el Hard Rock Stadium desde las 17:00 horas de Perú y las 19:00 horas de Uruguay.

DATOS CLAVES

El defensor Ronald Araújo está en duda para el debut de Uruguay por problemas físicos.

La selección de Uruguay debutará ante Arabia Saudita el próximo lunes 15 de junio.

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