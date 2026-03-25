Partido de alto voltaje y con sabor a final. La Selección de Bolivia y la Selección de Surinam se juegan todo en un solo duelo por las semifinales del Repechaje Internacional rumbo al Mundial 2026. El escenario será el Estadio BBVA, este jueves 26 de marzo desde las 5:00 PM, en un cruce donde no hay margen de error.

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El equipo dirigido por el técnico Óscar Villegas saldría con lo mejor que tiene disponible: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. Un once que combina juventud y experiencia para buscar un resultado histórico.

Por su parte, el estratega Henk ten Cate apostaría por esta alineación con Selección de Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. Un equipo con varios nombres que militan en Europa y que promete intensidad.

Hay que mencionar que el ganador del partido entre Bolivia vs. Surinam, tendrá que jugar ante Irak el partido definitorio por el pase al Mundial 2026. Este encuentro se desarrollará el 31 de marzo en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey.

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El portero Guillermo Viscarra atajando para la Selección de Bolivia. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima atento al partido de Guillermo Viscarra en el Bolivia vs. Surinam

Sin embargo, en Perú hay un foco especial sobre este partido, y apunta directamente a Guillermo Viscarra. El arquero de Alianza Lima sería titular, lo que enciende una alerta importante por su estado físico reciente.

Y es que Viscarra viene de superar un desgarro parcial muscular que ya lo dejó fuera de seis partidos con Alianza Lima. Volver a competir en un duelo de máxima exigencia podría representar un riesgo, especialmente si no está al cien por ciento desde lo físico.

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La lista oficial de Bolivia para el partido ante Surinam y, de pasar, ante Irak por el Mundial 2026. (Foto: X)

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Surinam por el Repechaje al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia vs. Surinam por el Repechaje al Mundial 2026 se podrá ver desde las 5:00 PM en Perú, Ecuador y Colombia, desde las 6:00 PM en Bolivia, desde las 7:00 PM en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

¿En qué canal ver el partido entre Bolivia vs. Surinam por el Repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs. Surinam se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Entel TV Smart y también por BTV desde las 6:00 PM hora de Bolivia este jueves 26 de marzo del 2026.

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Datos claves

Guillermo Viscarra sería titular con Bolivia este 26 de marzo en el Estadio BBVA.

El ganador enfrentará a Irak el 31 de marzo por el pase al Mundial 2026.

Viscarra regresa tras un desgarro muscular que le costó seis partidos con Alianza Lima.