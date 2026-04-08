Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano Sub 17 2026 tras la derrota de Perú ante Bolivia

La Selección Peruana sigue sin ganar en el Sudamericano Sub 17 2026, que se disputa en Paraguay. Por la tercera fecha del Grupo B, perdió 2-0 ante Bolivia y sumó su tercera derrota. De esta forma, el combinado dirigido por Renzo Revoredo está en una situación límite para poder lograr una chance de clasificación al Mundial Sub 17, que se disputa este año en Qatar.

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Perú, combinado Sub-17 dirigido por Renzo Revoredo, sigue sin sumar en este Campeonato Sudamericano. Venía de perder dos partidos por 4-1 ante Argentina y Brasil, y ahora sucumbió ante Bolivia, que logró un triunfo importante para seguir soñando con la clasificación al Mundial.

¡BOLIVIA GOLPEA FUERTE Y AVANZA!



La Verde se hace gigante y vence 2-0 a Perú en el Sudamericano Sub-17, dando un paso firme en el torneo.



▶️ Nabil Nacif brilló con un doblete que impulsa a Bolivia en el Grupo B y asegura su presencia en la siguiente fase. 🚀 pic.twitter.com/6gFOTu72uq — LA VERDE (@laverde_fbf) April 8, 2026

Fue triunfo por 2-0 para ‘La Verde’ con un doblete de Nabil Nacif, centrodelantero de 16 años, que juega en Oriente Petrolero de Bolivia. En Perú, poco que destacar y un panorama complicado de cara a la clasificación para las siguientes instancias del Sudamericano.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano Sub 17 2026

SELECCIONES PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTOS BRASIL 2 2 0 0 4 2 +8 6 BOLIVIA 3 1 1 0 1 0 -3 4 ARGENTINA 1 1 0 0 3 4 +3 3 VENEZUELA 1 0 1 0 2 3 0 1 PERÚ 3 0 0 3 1 2 -8 0

Así está la tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 17 2026

SELECCIONES PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTOS ECUADOR 3 2 1 0 4 2 +2 7 COLOMBIA 2 1 1 0 1 0 +1 4 URUGUAY 3 0 2 1 3 4 -1 2 PARAGUAY 2 0 1 1 2 3 -1 1 CHILE 2 0 1 1 1 2 -1 1

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¿Cómo se definen los clasificados al Mundial Sub-17?

El Sudamericano Sub 17 2026 tiene dos etapas: se juega, primero, una preliminar con 2 grupos de 5 equipos y, luego, una fase final. De esta manera se definen los clasificados al Mundial en Qatar:

Clasificación Directa al Mundial (4 cupos): Los equipos que terminen en el 1º y 2 º lugar de cada grupo aseguran automáticamente su boleto al Mundial. También jugarán las semifinales para definir el título.

Los equipos que terminen en el º de cada grupo aseguran automáticamente su boleto al Mundial. También jugarán las semifinales para definir el título. Repechaje (2 cupos): Los equipos que ocupen el 3º y 4º puesto de cada grupo se enfrentan en dos llaves de eliminación. Los ganadores avanzan al Mundial.

Los equipos que ocupen el de cada grupo se enfrentan en dos llaves de eliminación. Los ganadores avanzan al Mundial. Séptimo lugar (1 cupo): Los dos perdedores de la ronda de repechaje juegan un partido final y el ganador avanzará al Mundial.

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial Sub 17 2026?

En el Grupo B, Perú es la única selección que no tiene puntos. De todas maneras, aún mantiene chances de clasificación al Mundial Sub 17 2026. Pero, para ello, primero, debe esperar que Venezuela pierda ante Argentina hoy. Y, luego, no tiene otra opción que ganarle a los venezolanos en su próximo partido y, de ahí, esperar resultados favorables en la última fecha del grupo.

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Si ‘La Bicolor’ le gana a la ‘Vinotinto’ lo superará en la tabla de posiciones para quedar con 3 puntos en el cuarto lugar. En tanto, los venezolanos quedarán con 1 tanto, pero en la última fecha deberán jugar ante Brasil y estarán obligados a ganar para superar a los peruanos. Con el cuarto lugar, el combinado de Renzo Revoredo puede llegar a la instancia de Repechaje.

¿Cuándo se juega Perú vs. Venezuela por el Sudamericano Sub 17 2026?

Perú juega su último partido del Grupo B del Sudamericano Sub 17 2026 el próximo viernes 10 de abril. El partido ante Venezuela se jugará en el Estadio Ameliano de Villeta desde las 17:00 horas local (15:00 horas de Lima, Perú).

Datos claves

Perú perdió 2-0 ante Bolivia , sumando su tercera derrota con Renzo Revoredo.

, sumando su tercera derrota con Renzo Revoredo. Nabil Nacif anotó un doblete garantizando la victoria de Bolivia en el torneo.

garantizando la victoria de Bolivia en el torneo. Perú jugará contra Venezuela el viernes 10 de abril a las 15:00 horas.