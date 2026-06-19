México pasó a 16avos del Mundial 2026 tras quedar como líder del Grupo A y ahora aguarda por su próximo rival.

México se convirtió en el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026 luego de asegurar el liderato del Grupo A con una fecha de anticipación. La victoria sobre Corea del Sur le permitió llegar a seis puntos y garantizar su presencia en la fase eliminatoria, donde ahora empieza a mirar de reojo a sus posibles rivales.

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Con el primer lugar asegurado, el ‘Tri’ ya conoce el perfil de selección que enfrentará en la siguiente ronda. De acuerdo con el cuadro oficial del torneo, el líder del Grupo A (México) chocará contra uno de los mejores terceros clasificados procedentes de los grupos C, E, F, H o I.

Ese escenario abre la puerta a cruces de enorme impacto para la selección mexicana. Si la fase de grupos terminara hoy, los terceros lugares de esas series serían selecciones de gran tradición internacional que elevarían considerablemente la dificultad del encuentro de 16avos.

Entre los posibles rivales aparecen nombres pesados del fútbol mundial como Brasil, Ecuador, Países Bajos, España y Senegal. De todos ellos, el posible enfrentamiento contra Brasil es el que más llama la atención por la magnitud histórica del duelo.

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Raúl Jiménez festejando su gol ante Sudáfrica en el debut de México en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El camino de México hacia los cuartos de final ya empieza a tomar forma

Más allá de quién termine siendo su rival, México ya sabe que disputará su partido de 16avos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario donde buscará seguir avanzando en una Copa del Mundo que disputa como anfitrión.

Si logra superar esa llave, volverá a jugar en el mismo estadio el 5 de julio por los octavos de final. Allí enfrentaría al ganador del cruce entre el líder del Grupo L y otro de los mejores terceros clasificados provenientes de los grupos E, H, I, J o K. Con el boleto asegurado y la localía garantizada en las próximas rondas, el panorama luce cada vez más favorable para un México que ya empezó a ilusionarse con protagonizar una de las mejores campañas de su historia en los Mundiales.

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La ruta de México en el Mundial 2026. (Foto: Wikipedia)

¿Quién es el jugador más caro de México en el Mundial 2026?

El jugador más caro que tiene México en el Mundial 2026 es Santiago Giménez con un valor actual de 18 millones de euros, según la última publicación de Transfermarkt.

¿Cuándo vuelve a jugar México por el Mundial 2026?

México vuelve a jugar este miércoles 24 de junio ante Chequia por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026. El partido será desde las 8:00 PM y se disputará en el estadio Ciudad de México.

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Datos claves

México clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 liderando el Grupo A.

La selección mexicana jugará por los 16avos de final el 30 de junio en Ciudad de México.

Entre los posibles rivales del conjunto azteca figuran potencias como Brasil y España.