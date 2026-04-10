El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y varias selecciones trabajan con vistas a los planteles y las listas de convocados que deben dar a conocer a fines de mayo. En este sentido, la República Democrática del Congo, una de las últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, busca reforzarse a contrarreloj y ya tiene un plan para sumar a varios futbolistas.

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De acuerdo a la información brindada por Foot Mercato en febrero de 2026, la Selección de la República Democrática del Congo está en plan para nacionalizar a más de 10 futbolistas con vistas a que jueguen el Mundial 2026. Esta noticia se reflotó luego de la clasificación del combinado africano tras vencer en el Repechaje a Jamaica.

Entre los 14 jugadores que busca nacionalizar RD del Congo destaca Arnaud Kalimuendo, un francés que ya tuvo experiencia jugando con la selección gala y también supo compartir algunos minutos en PSG con Lionel Messi. Actualmente, juega para el Eintracht Frankfurt de Alemania.

Arnaud Kalimuendo, festejando un gol con el Eintracht Frankfurt ante el Köln en abril de 2026 (Getty Images).

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Arnaud Kalimuendo, de ser medallista olímpico con Francia ¿a jugar el Mundial 2026 con RD del Congo?

Arnaud Kalimuendo es un futbolista francés, de sólo 24 años, pero con un recorrido más que interesante en el fútbol europeo. Se formó en las juveniles del Paris Saint-Germain, donde llegó a debutar, pero en el que no tuvo muchas oportunidades. Aún así, destacó en Francia jugando para el Lens y para el Stade de Rennes.

Precisamente, su único título profesional a nivel clubes fue con el Paris Saint-Germain jugando seis minutos en la Supercopa de Francia de 2022. Ese día, entró pocos minutos, pero pudo compartir campo con Lionel Messi. Ese fue el único partido en el que pudo jugar con el ‘crack’ argentino, ya que antes estuvo a préstamo en Lens y, pocos días después, fue vendido en 20 millones de euros al Stade de Rennes.

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Precisamente, su buen rendimiento en el Rennes entre 2022 y 2025, donde marcó 40 goles en 112 partidos, permitió que pueda integrar la Selección de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue parte del plantel que llegó a la final y perdió ante España por 5-3. Por lo tanto, ganó la medalla de plata con el combinado galo.

Luego de su etapa en el Rennes, pasó por el Nottingham Forest, aunque en esta temporada 2025-26 fue cedido al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania. En esta campaña, lleva 7 goles (y una asistencia) en 27 partidos disputados.

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¿Por qué Arnaud Kalimuendo puede jugar para RD Congo si estuvo con la Selección de Francia?

A pesar de haber disputado partidos con la Selección de Francia en los Juegos Olímpicos, Arnaud Kalimuendo podría representar a la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, siempre y cuando los trámites burocráticos con la FIFA logran aprobarse antes.

Arnaud Kalimuendo, en la final de Francia vs. España por los Juegos Olímpicos de París 2024 (Getty Images).

¿Por qué sí puede representar a la RD del Congo habiendo jugado para Francia? Porque la Selección olímpica es un combinado sub-23, es decir, juvenil, por lo que no es un combinado nacional mayor. Por lo tanto, aún puede representar a otra selección, en este caso, a la africana.

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¿Quiénes son los 14 futbolistas que RD Congo busca nacionalizar para el Mundial 2026?

Warren Bondo (Cremonese).

Willy Kambwala (Villarreal).

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt).

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).

Samuel Mbangula (Werder Bremen).

Jordy Makengo (Friburgo).

Antoni Milambo (Brentford).

Dilane Bakwa (Nottingham Forest).

Marc Bola (Watford).

Bradley Locko (Brest).

Obed Nkambadio (Paris FC).

Jean-Victor Makengo (Lorient).

Alonzo Engwanda (Utrecht).

Anthony Musaba (Fenerbahçe).

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