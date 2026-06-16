Una maldición azota la ciudad de Filadelfia, tiene a la estatua de Rocky como eje principal y viene causando asombro en el Mundial.

La derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 reactivó una de las leyendas deportivas más famosas de Estados Unidos. En Filadelfia, muchos aficionados aseguran que la conocida “maldición de Rocky” volvió a cobrar una nueva víctima.

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Todo comenzó cuando apareció una camiseta ecuatoriana colocada sobre la famosa estatua de Rocky Balboa en Filadelfia. Según la tradición popular, cada equipo rival que viste el monumento con sus colores termina perdiendo su siguiente partido, sin importar el favoritismo o el desarrollo del encuentro.

Lo llamativo es que Ecuador cayó 1-0 pese a mostrar un rendimiento superior durante gran parte del compromiso. El conjunto sudamericano generó varias ocasiones claras de gol, estrelló dos remates en los postes y dominó varios pasajes del partido, pero terminó marchándose con las manos vacías frente a Costa de Marfil.

La historia tomó aún más fuerza cuando la Oficina de Turismo de Pensilvania publicó un mensaje en redes sociales dirigido a los aficionados ecuatorianos. Con tono humorístico, pero recordando la leyenda, la entidad reconoció que la estatua de Rocky tiene una reputación difícil de ignorar para quienes visitan Filadelfia.

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La estatua de Rocky con la camiseta de Ecuador antes del Mundial 2026. (Foto: X)

El origen de la famosa maldición de la estatua de Rocky

La leyenda nació en 2002 cuando seguidores de los Green Bay Packers colocaron una camiseta de su equipo sobre la estatua antes de un partido de playoffs contra los Philadelphia Eagles. El resultado terminó favoreciendo al conjunto de Filadelfia y dio inicio a una superstición que se mantiene viva hasta la actualidad.

Desde entonces, aficionados de equipos como los Minnesota Vikings, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers y Washington Commanders repitieron la práctica antes de compromisos importantes frente a equipos de Filadelfia y, según la leyenda popular, todos terminaron perdiendo. Ahora, tras la caída de Ecuador en el Mundial 2026, la “maldición de Rocky” suma un nuevo capítulo y vuelve a convertirse en tema de conversación entre aficionados de todo el mundo.

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Hinchas de Ecuador al lado de la estatua de Rocky en Filadelfia. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo se vuelve a jugar en Filadelfia por el Mundial?

El siguiente partido en Filadelfia será el encuentro entre Brasil vs. Haití, válido por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026.

¿Qué países jugarán en Filadelfia por el Mundial?

Los partidos que se darán en Filadelfia son: Brasil vs. Haití, Curazao vs. Costa de Marfil, Francia vs. Irak, Croacia vs. Ghana y un encuentro de octavos de final.

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Datos claves

Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.

La famosa estatua de Rocky Balboa apareció vestida con la camiseta de la selección ecuatoriana.

El mito de la superstición en Filadelfia comenzó formalmente en el año 2002.