Mircea Lucescu, exjugador y entrenador rumano, murió a los 80 años como consecuencia de un doble infarto en Bucarest. El deceso lo confirmó el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest este martes 7 de abril, según informó el diario AS. Había dirigido a la Selección de Rumania en el último Repechaje UEFA al Mundial 2026, aunque perdió ante Turquía.

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Pocos días después de la derrota ante Turquía, Lucescu había dejado su cargo como entrenador de Rumania. Apenas, unas horas después de esto, sufrió un doble infarto por el que tuvo que ser internado de urgencia y pudo ser estabilizado.

Sin embargo, su estado volvió a ser crítico tras un nuevo paro cardiorrespiratorio el pasado viernes. Por la mañana del domingo, de acuerdo al comunicado del Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, su estado había empeorado, por lo que fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

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Durante las últimas horas, Lucescu entró en coma y su estado era irreversible. Falleció en la noche de este martes 7 de abril en Bucarest rodeado de sus seres queridos.

Fue leyenda del Dinamo Bucarest como jugador

Durante su etapa como jugador, Lucescu sólo jugó en tres clubes: Dinamo Bucarest, Sportul Studențesc y Corvinul Hunedoara. En el primero, tuve tres etapas: la primera entre 1963-1965, la segunda de 1967-1977 y la última fueron sólo algunos partidos en 1990. En total, ganó 10 títulos con el Dinamo durante su etapa como futbolista, todos fueron locales, incluida siete ligas.

Por otra parte, jugó en la Selección de Rumania en 64 partidos, llegando a disputar un Mundial, el de México 1970. Jugó los tres partidos que disputó con su seleccionado en dicho certamen: las derrotas 3-2 ante Brasil y 1-0 ante Inglaterra y la victoria 2-1 ante Checoslovaquia

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Fue uno de los entrenadores más exitosos de la historia de Rumania

Hablar de Mircea Lucescu es referenciar a uno de los mejores entrenadores de la historia de Rumania. Tuvo una carrera de más de 40 años en los bancos de suplentes y lo hizo en varios países como Italia, Turquía, Ucrania y Rusia.

De hecho, ganó títulos en dichos países entrenando a: Shakhtar Donetsk y Dinamo Kiev (Ucrania), Dinamo Bucarest y Rapid Bucarest (Rumania), Galatasaray y Besiktas (Turquía), Zenit de San Petersburgo (Rusia) y Brescia (Italia). También entrenó al Inter de Ronaldo.

Su mayor éxito como entrenador fue en el Shakhtar Donetsk. Lo dirigió durante 12 años entre 2004 y 2016 y ganó 16 títulos: 8 ligas, 7 copas locales y una Copa de la UEFA (2008-09).

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Su último trabajo fue en la Selección de Rumania, donde tuvo dos ciclos: el primero entre 1981 y 1986 y el segundo entre 2024 y 2026. En este último estuvo cerca de ir al Mundial 2026, al clasificar al Repechaje UEFA, pero no pudo vencer a Turquía para seguir con chances.

Datos claves

Mircea Lucescu falleció a los 80 años por un doble infarto en Bucarest.

falleció a los 80 años por un doble infarto en Bucarest. 16 títulos conquistó dirigiendo al Shakhtar Donetsk en un período de 12 años.

conquistó dirigiendo al Shakhtar Donetsk en un período de 12 años. Selección de Rumania fue su último trabajo técnico rumbo al Mundial 2026.