Neymar no estará frente a Haití y aumenta la preocupación por su debut con Brasil en el Mundial 2026

Preocupación en Brasil: el atacante brasileño no se recuperó a tiempo y no jugará ante Haití por la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Brasil afronta un duelo decisivo frente a Haití por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, con la necesidad de sumar de a tres para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

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No obstante, la selección dirigida por Carlo Ancelotti recibió una noticia poco alentadora en la previa: Neymar aún no se encuentra plenamente recuperado de sus molestias físicas, por lo que quedó descartado para este compromiso y su participación en el torneo sigue generando incertidumbre.

Neymar no estará ante Haití

En las últimas horas, el medio brasileño ‘GeGlobo’ informó que Neymar Jr. no viajará junto al resto de la delegación de Brasil a Filadelfia, por lo que quedó fuera del encuentro frente a Haití.

De acuerdo con la publicación, el atacante continuará en Nueva Jersey enfocado en su proceso de recuperación, mientras persisten las dudas sobre cuándo podrá reaparecer en la presente edición de la Copa del Mundo.

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“Neymar no viajará a Filadelfia con el resto de la selección brasileña para el partido contra Haití este viernes. Neymar trabajará para optimizar la fase final de su recuperación en el hotel The Ridge y en el centro de entrenamiento Columbia Park”, se puede leer en el sitio web mencionado líneas arriba.

Pese a ello, el atacante del Santos ya trabaja con balón y se suma parcialmente a las prácticas junto a sus compañeros. “El jueves, la estrella entrenó en el campo con el balón por segundo día consecutivo. Al inicio de la sesión, participó en el calentamiento con los demás jugadores e incluso conversó con Carlo Ancelotti en el terreno de juego. Unos diez minutos después, comenzó a trabajar solo con el balón”, agregaron.

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¿Neymar sin minutos en el Mundial 2026?

Sin embargo, ‘GeGlobo’ señaló que el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti no planea apresurar el regreso de Neymar y espera que esté completamente recuperado antes de darle minutos. Por ello, su presencia ante Escocia también es una incógnita y podría reaparecer recién en una eventual fase eliminatoria.

“El cuerpo técnico se muestra cauto y no quiere precipitar las cosas para que Neymar tenga la mejor recuperación posible. Por lo tanto, su participación en el partido contra Escocia el próximo miércoles sigue siendo dudosa, y se espera que no esté disponible hasta la segunda ronda del Mundial”, sentenciaron.

DATOS CLAVES

El delantero Neymar quedó descartado para jugar con Brasil ante Haití por molestias físicas.

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La selección brasileña de Carlo Ancelotti se enfrentará este viernes a la de Haití.