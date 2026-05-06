Nuevo canal para ver el Mundial 2026 en Perú: transmitirá 104 partidos

Se conoció el nuevo canal en el que se podrá disfrutar del Mundial 2026 en todo el Perú y Sudamérica.

Cada vez queda menos para lo que será el Mundial 2026. La cita más importante del fútbol tendrá un nuevo hito esta temporada, esto gracias a que se disfrutarán muchos más partidos debido a que se aumentó el cupo a 48 participantes.

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Si bien la Selección Peruana no logró su clasificación, igual nadie quiere perderse un torneo de este nivel. Por lo que es muy importante saber en donde poder verlo, es así como se ha conocido que llega una nueva opción con Paramount+.

Copa del Mundo 2026 (Foto: Getty).

En este caso, tienen una alianza con DSports, que tendrá como mercados a seis países de Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Los cuales podrán disfrutar de transmisiones 24/7 en DSPORTS, DPSORTS 2 y DSPORTS+.

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“Estamos muy emocionados de asociarnos con DSPORTS para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina. Nos ilusiona nuestra colaboración contínua y el compromiso compartido de ofrecer los eventos deportivos en vivo más importantes a la región”, explicó Augusto Rovegno, Vicepresidente Senior de Contenido de Paramount+ para América Latina.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 dará inicio el próximo 11 de junio con el partido entre México vs. Sudáfrica. De ahí transcurrirán un total de 104 partidos incluyendo la final que se definirá en los Estados Unidos el próximo 19 de julio.

Hay que mencionar que en esta Copa del Mundo se divide en 3 anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. El país de las ‘barras y las estrellas’ tendrá un total de 78 juegos en su territorio, el ‘Tricolor’ tiene un total de 13 duelos, así como el país de los alces.

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Los grupos del Mundial 2026

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