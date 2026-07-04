Si Francia gana, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

La Selección de Francia enfrenta a Paraguay y se conoció a su siguiente rival si logra superar los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección de Francia es una de las grandes favoritas para poder llevarse el Mundial 2026. El cuadro europeo está siendo el equipo más completo de todo este torneo, consiguiendo ser un dolor de cabeza para cada uno de los equipos y esta vez va contra Paraguay en los octavos de final.

Publicidad

El conjunto de Kylian Mbappé está haciendo un torneo casi perfecto, por lo que se espera que pueda seguir avanzando. Ahora, de llegar a ganarle a los ‘guaraníes’ estará en los cuartos de final en donde ya se conoció al que será su siguiente rival.

¿Quién será el rival de Francia si llega a los cuartos de final?

El siguiente rival que tendría Francia no sería otro que la Selección de Marruecos. Equipo que este año está haciendo un buen papel y que si bien sufrió ante Canadá, logró avanzar a los cuartos de final con una gran soltura. En el segundo tiempo fueron eficientes a la hora de estar frente al arco y ganaron 3-0.

Hay que recordar que estas dos selecciones ya se vieron las caras en Qatar 2022. En aquella oportunidad fue en las semifinales y el cuadro africano fue superior en el control del balón, pero al final los franceses ganaron el partido 2-0 con goles de Théo Hernández y Kolo Muani.

Publicidad

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Este partido que sería entre la Selección de Francia si vence a Paraguay y Marruecos ya tiene fecha. Será el día jueves 9 de julio desde las 15:00 horas de Perú. Siendo el primer partido de estos cuartos de final y único para ese día.

¿Dónde se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

El partido de cuartos de final se jugará en el Estadio Boston en Foxborough en Estados Unidos. Este coloso conocido como el Gillette Stadium es usado por el New England Patriots y el New England Revolution. Construido el 24 de marzo de 2000 y con capacidad para albergar a 65 mil hinchas.

Publicidad

Estadio de Boston (Foto: Getty).

Datos Claves