Polémica en la antesala del Mundial 2026: limitan el uso del español en conferencias de prensa

Hakimi y Vinícius Jr. se mostraron sorprendidos tras la decisión de prohibir preguntas en español a la prensa durante el Mundial 2026.

En la previa del duelo entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026, se realizó la conferencia de prensa con la presencia de Vinícius Júnior y Achraf Hakimi, donde ambos jugadores ofrecieron declaraciones sobre el esperado encuentro.

Publicidad

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando el responsable de prensa impidió que los periodistas formularan preguntas en español, generando sorpresa entre los asistentes.

Prohíben que periodistas pregunten en español en el Mundial 2026

Durante la rueda de prensa de Achraf Hakimi con Marruecos, un periodista mexicano fue interrumpido cuando realizaba una pregunta en español. El encargado de prensa aclaró que solo se permitían consultas en inglés por falta de traducción y pidió que el jugador respondiera en ese idioma por disposición organizativa.

Los mismo sucedió con Vinícius Júnior, cuando un periodista español realizaba una consulta durante la rueda de prensa. El atacante brasileño no tuvo inconvenientes con el idioma y aceptó responder en español, pero nuevamente el encargado de prensa intervino para insistir en que la comunicación debía ser en inglés.

Publicidad

¡QUÉ DETALLE! 🥹🫶



A pesar de las limitaciones, Vini Jr y Hakimi accedieron a las preguntas en español durante su conferencia de prensa. 🗣️#TNTSports2026 pic.twitter.com/t44vYdB038 — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 13, 2026

El episodio generó molestia entre los periodistas presentes y también en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la decisión de restringir las preguntas en ese idioma pese a que los futbolistas lo comprenden sin problemas.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos?

Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio, desde las 17:00 horas de Perú, en un duelo que genera gran expectativa dentro del Mundial.

Publicidad

DATOS CLAVES

Vinícius Júnior y Achraf Hakimi dieron una conferencia de prensa previo al partido mundialista.

El jefe de prensa prohibió las preguntas en español durante la rueda de prensa.

Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio.