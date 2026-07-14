La primera semifinal del Mundial 2026 entre las selecciones de Francia y España, que se juega en el AT&T Stadium de Dallas, se juega este martes 14 de julio desde las 14:00 horas de Lima, Perú. Pero, antes del inicio del partido, FIFA confirmó un minuto de silencio.
En algunos partidos de esta Copa del Mundo, se han permitido los minutos de silencio, aunque los motivos han sido diferentes en cada caso. Para esta primera semifinal, hay dos razones que han llevado al máximo organismo a tomar la decisión de efectuar este acto de sumo respeto.
¿Por qué hay minuto de silencio en Francia vs España?
FIFA informó que, antes del arranque del partido entre Francia y España, se guarda un minuto de silencio. Según aclaró, se guarda respeto y memoria por las víctimas del ataque terrorista en Niza hace 10 años y también en homenaje al ex Emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, quien murió en las últimas horas.
Se busca el primer finalista. 🔎#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 14, 2026
El ataque terrorista en Niza se dio el 14 de julio de 2016 durante las celebraciones por el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses. Murieron 86 personas y más de 400 heridos, luego de que un hombre, identificado como identificado como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, recorrió casi dos kilómetros atropellando a la gente y disparando su arma de fuego hasta ser abatido por las fuerzas policiales.
En tanto, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani fue una figura importante en Qatar para la promoción del deporte. De hecho, fue el principal impulsor de la candidatura de este país para tener la Copa del Mundo 2022. Por lo cual, hay respeto por parte de la FIFA a su nombre y labor.
Pronósticos Francia vs. España: la última barrera de Mbappé hacia la final se llama Lamine Yamal
Alineaciones confirmadas para Francia vs. España
- FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. España?
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
- España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
DATOS CLAVE
- Minuto de silencio por el atentado en Niza y ex Emir de Qatar.
- Kylian Mbappé inicia como titular en la semifinal de Francia contra España.
- 14:00 horas de Perú es el inicio del partido disputado en Dallas.