Sorteo del Mundial 2026: bombos, grupos, fecha, hora, formato y dónde ver por TV e internet el evento de FIFA

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. Cada vez falta menos para el importante certamen, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Sin embargo, aún falta definir los últimos seis equipos que conseguirán su pase a través de los repechajes.

Publicidad

Publicidad

En esta edición, la Copa del Mundo tendrá tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), que automáticamente serán cabezas de serie de sus respectivos grupos.

El torneo contará con 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, conformando así los enfrentamientos de los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

Bombos para el sorteo de fase de grupos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias Europeas y los dos clasificados del Repechaje Intercontinental.

ver también Así quedó el grupo de Bolivia para el Mundial 2026 según simulador del sorteo

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 horas

Bolivia, Venezuela y Chile: 13:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00 horas

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

Según se pudo conocer, el sorteo del Mundial 2026 se transmitirá a través de las pantallas de DirecTV en toda Latinoamérica. Cabe resaltar que, en nuestro país, será América TV el canal que se encargará de emitir el evento, mientras que DGO y América tvGO ofrecerán la opción de seguirlo vía streaming.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Canadá (Anfitrión) México (Anfitrión) Estados Unidos (Anfitrión) Argentina Japón Nueva Zelanda Irán Uzbekistán Corea del Sur Jordania Brasil Ecuador Australia Uruguay Paraguay Colombia Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde Sudáfrica Qatar Inglaterra Arabia Saudita Costa de Marfil Senegal Francia Croacia Portugal Noruega Alemania Países Bajos Bélgica Austria España Suiza Escocia Panamá Haití Curazao Repechaje Europa A (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte) Repechaje Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) Repechaje Europa C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania) Repechaje Europa D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo contará con 12 grupos de cuatro equipos, y un total de ocho mejores terceros avanzarán a octavos de final.

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido por DirecTV en Latinoamérica y por América TV en Perú a las 12:00 horas (Perú).

Publicidad