Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026: bombos, grupos, fecha, hora, formato y dónde ver por TV e internet el evento de FIFA

Conoce todos los detalles del sorteo del Mundial 2026, los clasificados y el nuevo formato con 48 selecciones.

Por Nicole Cueva

Sorteo Mundial 2026
© DifusiónSorteo Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. Cada vez falta menos para el importante certamen, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Sin embargo, aún falta definir los últimos seis equipos que conseguirán su pase a través de los repechajes.

Sorteo Mundial

En esta edición, la Copa del Mundo tendrá tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), que automáticamente serán cabezas de serie de sus respectivos grupos.

El torneo contará con 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, conformando así los enfrentamientos de los octavos de final.

Bombos para el sorteo de fase de grupos del Mundial 2026

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias Europeas y los dos clasificados del Repechaje Intercontinental.
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 horas
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 13:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00 horas
¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

Según se pudo conocer, el sorteo del Mundial 2026 se transmitirá a través de las pantallas de DirecTV en toda Latinoamérica. Cabe resaltar que, en nuestro país, será América TV el canal que se encargará de emitir el evento, mientras que DGO y América tvGO ofrecerán la opción de seguirlo vía streaming.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

  1. Canadá (Anfitrión)
  2. México (Anfitrión)
  3. Estados Unidos (Anfitrión)
  4. Argentina
  5. Japón
  6. Nueva Zelanda
  7. Irán
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Brasil
  12. Ecuador
  13. Australia
  14. Uruguay
  15. Paraguay
  16. Colombia
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica
  24. Qatar
  25. Inglaterra
  26. Arabia Saudita
  27. Costa de Marfil
  28. Senegal
  29. Francia
  30. Croacia
  31. Portugal
  32. Noruega
  33. Alemania
  34. Países Bajos
  35. Bélgica
  36. Austria
  37. España
  38. Suiza
  39. Escocia
  40. Panamá
  41. Haití
  42. Curazao
  43. Repechaje Europa A (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte)
  44. Repechaje Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
  45. Repechaje Europa C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania)
  46. Repechaje Europa D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte)
  47. Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)
  48. Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak)
DATOS CLAVES

  • El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
  • El torneo contará con 12 grupos de cuatro equipos, y un total de ocho mejores terceros avanzarán a octavos de final.
  • El sorteo del Mundial 2026 será transmitido por DirecTV en Latinoamérica y por América TV en Perú a las 12:00 horas (Perú).
nicole cueva
Nicole Cueva
