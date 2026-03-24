¿Por qué Uruguay tiene 4 estrellas en su escudo? La desopilante respuesta de Lucas Torreira

Lucas Torreira pasó por el programa de streaming de Planeta Boca Juniors, Planeta Bostero, donde habló de varios temas: desde el interés por jugar en el club xeneize hasta las situaciones de Edinson Cavani y Mauro Icardi. No obstante, también habló de la Selección de Uruguay y dejó un momento desopilante cuando le consultaron por las cuatro (4) estrellas en el escudo de la ‘Celeste’.
El jugador uruguayo de 30 años destaca en el mediocampo de Galatasaray, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028. Pero, desde hace bastante tiempo coquetea con la idea de jugar en Boca Juniors, club del que es simpatizante en Argentina. Sin embargo, en esta oportunidad, dejó claro que su prioridad hoy es el conjunto turco.
“No trato de vender humo. Siendo jugador de Galatasaray hace 4 años, siendo un jugador importante, ¿Cómo creés que cae en Galatasaray cada vez que digo que quiero ir a Boca? Tienen que pasar muchas cosas que no dependen solo del deseo que tengo”, manifestó.
Lucas Torreira, figura de Galatasaray (Getty Images).
También habló sobre su compatriota Edinson Cavani, actual jugador de Boca. “A Edi lo amo, es más que un hermano para mí por todo lo que me ha ayudado en estos años. Me duele lo que está viviendo porque lo veo y sé las ganas que le mete. No es fácil el Mundo Boca“, comentó. Y agregó: “Él siempre me dice que tengo que guardar un momento de mi carrera para venir. Siempre me dice que se arrepiente de no haber ido un poquito antes a Boca“.
Y sobre Mauro Icardi, quien ha estado inmerso en rumores de una posible llegada al fútbol argentino para jugar en River o en Boca, dijo: “Lo tengo de compañero y no sé qué va a hacer en el próximo mercado de pases porque queda libre. Ojalá se pueda quedar acá con nosotros, es lo que todos queremos acá”.
El momento desopilante que dejó Lucas Torreira cuando le preguntaron por las 4 estrellas en el escudo de Uruguay
Pero, más allá de hablar sobre su presente, Boca, Edinson Cavani y Mauro Icardi, la charla fue bastante distendida y dejó algunos momentos de humor. Durante un momento, se le consultó a Torreira por una de las polémicas que ha girado en torno a la selección de su país, Uruguay. ¿Por qué tiene cuatro (4) estrellas su escudo?
La polémica se ha desatado desde hace algunos años, ya que Uruguay tiene sólo dos títulos en Mundiales, pero tiene cuatro estrellas. Esto tiene que ver con que FIFA reconoce como consagraciones a los dos torneos de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, es decir, antes del primer Mundial (Uruguay 1930). Esto ha supuesto algunos debates sobre el reconocimiento a dichas consagraciones y a la particularidad de su camiseta.
Lucas Torreira, utilizando una camiseta de Uruguay con las 4 estrellas (Getty Images).
Si bien suele ser una polémica en la cual hay mucho recelo en Uruguay, Torreira no renegó sobre ello, sino que hasta se lo tomó con humor. “Yo que sé. Son las 12 de la noche acá, me levanté a las 7 de la mañana, salí de Florencia, me fui a Bologna, de Bologna llegué acá a las 5 de las tarde, estuve cerca de dos horas en el aeropuerto que a un amigo no lo dejaban entrar, me fui a entrenar, vengo muerto y vos me preguntás por las cuatro estrellas“, tiró con ironía.
