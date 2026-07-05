Protocolo activado: ¿Por qué no arranca México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026?

México e Inglaterra juegan este domingo en el Estadio Azteca. La ciudad padece mal clima y el partido no arranca por tormenta eléctrica.

El partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, no arranca en el horario estipulado de las 18:00 horas local (19:00 horas de Lima, Perú). Se retrasa, al menos, una hora.

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¿Qué pasó en México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra por el Mundial 2026 no arrancó este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México. El partido debía arrancar a las 6:00 PM (19:00 horas de Lima, Perú), pero se ha retrasado por una hora.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

Por lo cual, no se trata de una cancelación definitiva. El encuentro figura como demorado. FIFA activó el protocolo de suspensión debido a clima extremo, en este caso por las tormentas y los rayos cerca de la zona del estadio.

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¿Por qué se detuvo el encuentro?

El partido se detuvo por un protocolo de seguridad ante rayos detectados cerca del estadio. La interrupción estuvo vinculada al clima severo en la zona y no a una decisión arbitral por una acción deportiva, una sanción disciplinaria o algún incidente de juego.

En este tipo de situaciones, la prioridad es la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y público. Por lo tanto, las pantallas del estadio informaron del protocolo de seguridad a cumplir a fin de resguardar la salud y seguridad de todos.

En Estados Unidos, la FIFA debe ajustarse a la orientación y a los protocolos locales cuando se activa una alerta de este tipo. Es una práctica habitual en eventos al aire libre y explica por qué un partido puede frenarse incluso cuando está a punto de terminar.

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¿Cómo funciona el protocolo de suspensión por tormenta eléctrica en el Mundial de Clubes?

En Estados Unidos, este tipo de pausas responde a un protocolo de seguridad que se aplica en eventos deportivos al aire libre cuando hay riesgo de actividad eléctrica cerca del estadio.

Detención del juego: La detección de actividad eléctrica en el perímetro de exclusión obliga al colegiado a congelar las acciones de inmediato. Desalojo del campo: Todos los actores del espectáculo abandonan el césped hacia zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos. Seguimiento satelital: Los comités organizadores analizan la evolución de las células de tormenta mediante radares Doppler y sistemas de monitoreo en tiempo real. Activación del reloj: Se inicia el conteo de 30 minutos a partir del último destello detectado; cualquier rayo posterior rompe la cuenta y la devuelve a cero. Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha. Fase de reactivación: Los planteles disponen de un período técnico de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones. Dictamen definitivo: Si la parálisis excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

El antecedente en el Mundial 2026

Durante esta Copa del Mundo, dos partidos requirieron de la activación del protocolo por tormenta eléctrica. El primer partido fue el de la segunda fecha, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, entre Francia e Irak por el Grupo I, el cual fue demorado durante su entretiempo por poco más de 2 horas.

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El otro encuentro tuvo como protagonista a la propia México. En el cruce de los 16avos de final de esta Copa del Mundo, el partido ante Ecuador demoró una hora su inicio también debido al clima extremo.

Este encuentro ante Inglaterra, que se disputa en el Estadio Azteca, México, corría riesgo de tormenta eléctrica. Así lo había adelantado el servicio meteorológico de aquel país.