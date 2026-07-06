Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Portugal por los octavos de final del Mundial 2026

España busca los cuartos de final. Se enfrenta en Dallas a Portugal en uno de los duelos más esperados de los octavos del Mundial. Conoce el panorama español.

La Selección de España se juega su futuro en el Mundial 2026. Este lunes 6 de julio se ve las caras con Portugal en el duelo de octavos de final, que se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (también llamado Estadio Dallas). ‘La Roja’ busca un triunfo que lo ponga definitivamente como candidato ante el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía.

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El combinado español tiene una buena oportunidad de vengarse de los portugueses tras la final de la UEFA Nations League 2024/2025. En aquella definición, CR7 y compañía ganaron por penales y se quedaron con el título. Ahora, se vuelven a ver las caras.

¿Qué pasa si España le gana a Portugal?

Si España le gana a Portugal, se clasifica automáticamente a los cuartos de final del Mundial 2026. Al ser un partido de “mata-mata” y a duelo único, todo se define en este encuentro en Dallas. Por lo cual, con cualquier resultado a favor, pasa de ronda y deberá esperar rival.

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¿Qué pasa si España empata ante Portugal?

Si España empata ante Portugal, el duelo se va a la prórroga. Como debe haber un ganador, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno para romper la igualdad. Si esto no ocurre, habrá definición por penales para conocer al vencedor.

¿Qué pasa si España pierde contra Portugal?

Si España pierde contra Portugal, queda automáticamente eliminado de la Copa del Mundo. Como es un duelo mano a mano y único, un resultado en contra lo deja afuera del torneo.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

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Alineaciones confirmadas para Portugal vs España

PORTUGAL

Diogo Costa

Joao Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Joao Neves

Bruno Fernandes

Vitinha

Pedro Neto

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

DT: Roberto Martínez

ESPAÑA

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

DT: Luis de la Fuente

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Portugal vs España?

Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+.

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TV, Disney+. Argentina: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+. Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN.

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Caracol, RCN. Paraguay: 16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal.

16:00 horas | GEN, Trece, Unicanal. Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+.

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Chilevisión, Disney+. Uruguay: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+.

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Canal 5, Disney+. Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido).

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas (Diferido). México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 21:00 | DAZN España, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

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