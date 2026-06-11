Qué pasa si México gana, empata o pierde ante Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

México inicia su camino en el Mundial 2026 ante Sudáfrica. Conoce cómo impactaría cada resultado en el Grupo A.

El Mundial 2026 levanta el telón con un atractivo encuentro entre México y Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A en las instalaciones del Estadio Azteca.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar su condición de local para comenzar con el pie derecho, mientras que los africanos intentarán dar el golpe en el partido inaugural.

El resultado de este compromiso será determinante para el panorama de ambas selecciones en una zona que también integran Corea del Sur y República Checa. Dependiendo del desenlace, el ‘Tri’ podría quedar como líder del grupo o verse obligado a remar desde atrás en las siguientes jornadas.

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¿Qué pasa si México le gana a Sudáfrica?

Si México consigue una victoria en su debut, sumará sus primeros tres puntos y se ubicará de manera provisional en la cima del Grupo A. Además de tomar ventaja sobre un rival directo, el combinado mexicano afrontaría con mayor tranquilidad sus próximos compromisos ante Corea del Sur y República Checa.

Un triunfo también fortalecería sus opciones de clasificación, ya que comenzaría el torneo con una diferencia favorable frente a uno de los equipos de la zona, un aspecto que podría resultar clave en caso de igualdad de puntos al final de la fase de grupos.

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¿Qué pasa si México empata con Sudáfrica?

En caso de igualdad, ambas selecciones sumarán una unidad y permanecerán a la expectativa de lo que ocurra en el encuentro entre Corea del Sur y República Checa.

Aunque el empate permitiría a México evitar una derrota en su estreno mundialista, también significaría dejar escapar una oportunidad importante de sacar ventaja jugando ante su público. El panorama seguiría abierto, pero con menor margen de error para las siguientes fechas.

¿Qué pasa si México pierde ante Sudáfrica?

Una derrota sería el escenario más complicado para la selección mexicana. El equipo se quedaría sin puntos tras la primera jornada, mientras que Sudáfrica asumiría el liderato del grupo con tres unidades.

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Además, el ‘Tri’ llegaría presionado a sus próximos encuentros frente a Corea del Sur y República Checa, con la necesidad de obtener resultados positivos para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda. Un mal inicio no definiría su eliminación, pero sí reduciría considerablemente el margen de maniobra en el Grupo A.

DATOS CLAVES

Una victoria de México ante Sudáfrica le otorgaría tres puntos y el liderato provisional del Grupo A.

Un empate dejaría a ambas selecciones con una unidad, a la espera del duelo entre Corea del Sur y República Checa.

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