Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026

Sudamericanos y europeos se enfrentan en Boston por los dieciseisavos. Así se define el partido si hay empate: ¿tiempo extra o penales?

Paraguay afronta un duelo decisivo ante Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un partido que define su continuidad en el torneo. La ‘Albirroja’ se juega todo en un cruce de eliminación directa donde no hay margen de error y cada escenario tiene consecuencias claras.

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A continuación, repasamos qué ocurre según el resultado del encuentro.

¿Qué pasa si Paraguay gana ante Alemania?

En caso de imponerse a Alemania, la selección paraguaya conseguirá su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, instalándose entre las 16 mejores selecciones del certamen.

Su próximo desafío sería ante el ganador del cruce entre Francia y Suecia, en un duelo de alto nivel que marcaría una nueva prueba de exigencia para el combinado sudamericano.

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¿Qué pasa si Paraguay empata ante Alemania?

Al tratarse de una fase de eliminación directa, no existe la posibilidad de un empate definitivo en los 90 minutos reglamentarios.

Si el partido termina igualado, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de mantenerse la paridad, el clasificado se definirá desde el punto de penal, en una tanda que determinará qué selección sigue en carrera.

¿Qué pasa si Paraguay pierde ante Alemania?

Una derrota significaría la eliminación inmediata del Mundial 2026 para Paraguay.

En ese escenario, Alemania avanzaría directamente a los octavos de final, manteniéndose en competencia dentro del torneo y dejando a la Albirroja fuera de la Copa del Mundo.

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DATOS CLAVES

La selección de Paraguay jugará un duelo definitivo ante Alemania por el pase a octavos de final.

Si Paraguay derrota al conjunto europeo, avanzará para enfrentar al ganador de Francia contra Suecia.

En caso de un empate reglamentario, el clasificado se definirá mediante tiempos suplementarios o penales.