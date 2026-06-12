Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde ante Estados Unidos por el Grupo D del Mundial 2026

Paraguay y Estados Unidos disputan el primer partido del Grupo D. Ambas selecciones se perfilan para pelear por un lugar en 16avos de final.

La Selección de Paraguay tiene un difícil debut en el Mundial 2026. Enfrenta a la Selección de Estados Unidos, anfitrión del torneo, en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El combinado dirigido por Gustavo Alfaro espera arrancar con el pie derecho en la competencia, pero debe estar atento a lo que pueda suceder de cara al futuro.

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La ‘Albirroja’, en su regreso a este torneo tras su última vez en Sudáfrica 2010, se perfila para ser una de las selecciones que logre la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Pero, en su primer partido, le tocó ni más ni menos que con el anfitrión, los Estados Unidos. Por eso, se puede esperar cualquier resultado, más en un estreno mundialista.

¿Qué pasa si Paraguay le gana a Estados Unidos?

Si Paraguay le gana a Estados Unidos, rápidamente, se pondrá como líder del Grupo D con tres (3) puntos. Además, le sacaría diferencia a un rival directo en la lucha por clasificar a la próxima ronda del Mundial 2026.

Además, el seleccionado paraguayo volvería a lograr un triunfo en una Copa del Mundo (en los 90 minutos) desde aquel ante Eslovaquia en la fase de grupos de Sudáfrica 2010. Ese día, ganó 2-0 con goles de Enrique Vera y Cristian Riveros.

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¿Qué pasa si Paraguay empata ante Estados Unidos?

Si Paraguay empata ante Estados Unidos, ambos equipos arrancarían con un (1) punto este Mundial. Por lo tanto, no se sacarían diferencia en la tabla de posiciones del Grupo D. Esto permitiría que Australia o Turquía, los otros rivales en dicha zona, pueda ser líder en caso de victoria (juegan este sábado 13 de junio).

¿Qué pasa si Paraguay pierde ante Estados Unidos?

Si Paraguay pierde ante Estados Unidos, sería el peor escenario, ya que se estrenaría con una derrota, con todo lo que eso puede significar a futuro, sobre todo en lo mental. Así, no tendría ninguna unidad, mientras que su rival se quedaría con los tres puntos en lo más alto del Grupo D.

Alineaciones confirmadas para Estados Unidos vs Paraguay

ESTADOS UNIDOS

Matt Freese

Alex Freeman

Miles Robinson

Tim Ream

Sergiño Dest

Weston McKennie

Tyler Adams

Antonee Robinson

Malik Tillman

Christian Pulisic

Folarin Balogun

DT: Mauricio Pochettino

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PARAGUAY