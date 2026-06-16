Quién es Anis Hadj Moussa: perfil, edad, dónde juega y vida personal del jugador de Argelia

Con sus goles en los últimos partidos y una gran actualidad, se metió en el once titular de Argelia. Conoce más del jugador del Feyenoord.

A sus 24 años, Anis Hadj Moussa atraviesa el mejor momento de su carrera reciente. El atacante del Feyenoord no solo registró su campaña más productiva en la liga de Países Bajos, sino que además trasladó ese impulso a la Selección de Argelia de cara al Mundial 2026.

Publicidad

Su nombre ganó peso por una razón muy concreta: rendimiento. En mayo fue elegido Jugador del Mes de la Eredivisie y cerró la temporada con cifras que lo instalaron como una de las piezas más peligrosas del ataque del Feyenoord.

Ese gran cierre no quedó solo en el club. Días después, entró en el segundo tiempo contra Países Bajos y marcó el 1-0 para Argelia a los 86 minutos. A su vez, ante Bolivia, se sumó con su propio tanto para la goleada 4-0 ante Bolivia. Así, llega en buen momento y eso le permite tener su chance en la Copa del Mundo.

Publicidad

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Anis Hadj Moussa?

Nombre: Anis Hadj Moussa .

. Edad actual: 24 años .

. Estatus: futbolista en actividad.

futbolista en actividad. Trayectoria internacional: internacional con Argelia, con actividad en torneos de selecciones africanas.

Anis Hadj Moussa es un jugador de Argelia que hoy gana visibilidad por su crecimiento en el Feyenoord. Ese es el punto de partida para entender su presente: se trata de un atacante que viene de dar un salto claro en su carrera y que ya pisa fuerte en el seleccionado argelino.

Su perfil público disponible es acotado. De él se sabe que es un internacional argelino de 24 años que hoy está en plena expansión competitiva.

Publicidad

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Estadísticas y presente en Feyenoord

Club actual: Feyenoord .

. Rol: atacante.

atacante. Eredivisie 2025: 30 partidos , 30 titularidades , 2545 minutos , 11 goles , 5 asistencias , 77 remates , 34 al arco y una calificación promedio de 7.1 .

, , , , , , y una calificación promedio de . Premio reciente: Jugador del Mes de mayo de la Eredivisie , anunciado el 22 de mayo de 2026 .

de la , anunciado el . Balance oficial de la liga al cierre de la temporada: 11 goles y 6 asistencias en 30 partidos .

y en . Estadística destacada de mayo: 33 toques en el área rival.

en el área rival. Competencias europeas en 2025: 8 partidos y 2 goles en la UEFA Europa League; 2 partidos y 1 gol en la UEFA Champions League.

Su presente en el Feyenoord explica el revuelo en torno a su nombre. La temporada 2025 fue la más productiva de su carrera y el premio individual de mayo funcionó como una validación oficial de ese salto. No fue solo una buena secuencia de partidos: fue una campaña completa con continuidad, titularidades y peso real en los metros finales.

Publicidad

El cierre de temporada confirmó ese nivel. Marcó ante el AZ Alkmaar y después anotó un doblete frente al PEC Zwolle, dos actuaciones que reforzaron la idea de un atacante en plena confianza. Además, la propia liga destacó sus 33 toques en el área rival durante mayo, un dato que ayuda a entender cuánto participó en zonas de peligro.

El camino de Anis Hadj Moussa con Argelia

Experiencia internacional: actividad con Argelia en la Copa Africana de Naciones y en las Eliminatorias CAF al Mundial.

actividad con en la y en las al Mundial. Eliminatorias CAF 2023: 3 partidos y 75 minutos .

y . Copa Africana de Naciones 2025: un registro de 2 partidos , 1 titularidad y 103 minutos ; otro de 2 partidos y 82 minutos .

un registro de , y ; otro de y . Último partido reciente con Argelia: triunfo 1-0 ante Países Bajos el 3 de junio de 2026 .

triunfo ante el . Detalle de ese amistoso: ingresó en el descanso y marcó el gol del triunfo a los 86 minutos.

Publicidad

Su recorrido con Argelia todavía está en construcción, pero ya dejó de ser algo meramente testimonial. Tiene actividad comprobable en competencias oficiales del ciclo africano y también minutos recientes en la selección mayor, una base suficiente para hablar de un jugador que ya forma parte del radar competitivo del equipo.

El impacto más fuerte de actualidad llegó ante Países Bajos. Entró tras el descanso y resolvió el partido con el 1-0 a los 86 minutos, trasladando a la selección el mismo impulso con el que había cerrado la temporada en el Feyenoord. Eso amplía el valor de su presente: no solo rinde en el club, sino que también respondió con la camiseta de Argelia.

¿Por qué su nombre gana fuerza ahora mismo?

Su nombre pesa hoy por el gran cierre de temporada que tuvo en el Feyenoord y por haber definido el amistoso de Argelia ante Países Bajos.

Publicidad

La secuencia reciente es muy clara. El 22 de mayo de 2026, la Eredivisie lo eligió como Jugador del Mes de mayo después de un cierre fuerte de temporada. La liga, además, describió esa campaña como la más productiva de su carrera, con 11 goles y 6 asistencias en 30 partidos.

Anis Hadj Moussa is verkozen tot Speler van de Maand mei 🇩🇿



🗞️ https://t.co/lqUykD5DBy pic.twitter.com/pQNqF8i6l5 — VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) May 22, 2026

Poco después dio otro golpe sobre la mesa: el gol del 1-0 de Argelia sobre Países Bajos. Esa combinación entre rendimiento de club y respuesta inmediata en la selección es la que lo pone hoy en un escalón distinto dentro de su perfil.

Publicidad

También ayuda a entender su crecimiento el respaldo que encontró en su entorno. Robin van Persie aparece como una figura importante en ese proceso: Hadj Moussa lo describió como “un hermano mayor” y casi como parte de su familia. Ese vínculo ofrece una pista concreta sobre el clima de confianza en el que sostuvo su evolución reciente.

Trayectoria reciente y perfil de su carrera

Registros recientes en liga: 2023 , 2024 y 2025 .

, y . Eredivisie 2023: 14 partidos , 9 titularidades , 850 minutos , 1 gol y 2 asistencias .

, , , y . Eredivisie 2024: 30 partidos , 22 titularidades , 1970 minutos , 8 goles y 3 asistencias .

, , , y . Eredivisie 2025: 30 partidos , 30 titularidades , 2545 minutos , 11 goles y 5 asistencias .

, , , y . Aspiración a futuro: declaró que, si alguna vez se marcha, preferiría ir a Inglaterra.

La curva de crecimiento es demasiado marcada como para considerarlo una simple racha. Pasó de 1 gol en 2023 a 8 en 2024 y a 11 en 2025, siempre sumando más minutos, más titularidades y más peso dentro del equipo. Esa continuidad explica por qué hoy se habla de él desde otro lugar.

Publicidad

Su perfil de carrera reciente muestra justamente eso: cada temporada fue sumando rodaje y responsabilidad. En 2025 ya no aparece como una variante intermitente, sino como un atacante consolidado en el Feyenoord y capaz de sostener su producción tanto en liga como en competencias europeas.

De cara al futuro, también dejó una señal personal sobre su ambición. Si en algún momento sale, dijo que su destino preferido sería Inglaterra. No cambia su presente inmediato, pero sí muestra hacia dónde imagina el siguiente paso de su carrera.

Vida personal: qué se sabe fuera de la cancha

La información pública confirmada sobre la vida privada de Anis Hadj Moussa es limitada. No hay datos firmes para desarrollar sobre pareja, hijos, familia, estudios, religión o redes oficiales, así que cualquier lectura fuera de la cancha debe mantenerse en un marco sobrio.

Publicidad

El costado humano mejor respaldado pasa por su relación con Robin van Persie. El propio futbolista lo describió como un hermano mayor y casi como un miembro de su familia, una cercanía que también quedó expuesta cuando lo abrazó durante una celebración después de su doblete en el último partido del Feyenoord. Más allá de eso, mantiene un perfil reservado.

DATOS CLAVE