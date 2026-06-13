Quién es Edmilson Júnior y por qué juega para Qatar en el Mundial 2026: perfil, edad, estadísticas, dónde juega y vida personal

Edmilson Júnior es un nombre particular dentro de la Selección de Qatar. Nació en Bélgica, pero representa a este seleccionado asiático. Conoce más sobre él.

Edmilson Júnior es una de las piezas que más ruido genera en la previa del Mundial 2026. Nació en Bélgica, hizo carrera en el fútbol qatarí y se metió de lleno en los últimos cortes oficiales de Qatar antes de la Copa del Mundo.

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A sus 31 años, el atacante del Al-Duhail SC aparece en la órbita de Julen Lopetegui por una razón concreta: tiene rodaje reciente tanto en su club como en la selección, y peleó un lugar en el grupo qatarí durante la recta final de la preparación mundialista.

Edmilson Júnior llegó al tramo previo al Mundial con un dato fuerte a favor: se mantuvo firme en la estructura competitiva de Qatar hasta el último recorte importante. La Qatar Football Association lo incluyó primero en la prelista de 34 jugadores anunciada el 12 de mayo de 2026 y después volvió a meterlo en la nómina de 28 futbolistas para el amistoso ante Irlanda del 26 de mayo.

Después de ese partido, el cuerpo técnico tachó algunos nombres y lo terminó por incluir en la lista final de 26. Así, Edmilson Júnior será clave en el ataque de la escuadra qatarí en este certamen.

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Su gran momento a nivel clubes fue clave para su participación mundialista. Viene de sumar actividad reciente con el Al-Duhail SC, donde se mueve como atacante y puede ocupar varios roles por detrás o por los costados del nueve. Esa versatilidad explica buena parte de su valor en un plantel que busca variantes ofensivas para competir mejor que en 2022.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Edmilson Júnior?

Nombre completo: Edmilson Júnior Paulo da Silva.

Edmilson Júnior Paulo da Silva. Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1994.

19 de agosto de 1994. Edad actual: 31 años en junio de 2026.

31 años en junio de 2026. Lugar de nacimiento: Liège, Bélgica.

Liège, Bélgica. Formación juvenil: RFC Seraing, HFC Hoei y Standard Liège entre 2003 y 2012.

Edmilson Júnior nació en Liège, Bélgica, y ahí también se formó futbolísticamente. Ese punto es clave para entender por qué su presencia con Qatar llama tanto la atención rumbo al Mundial 2026: no se trata de un jugador nacido en territorio qatarí, sino de un atacante con raíces y desarrollo inicial en Europa que más tarde terminó integrándose al fútbol de ese país.

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Su paso por el RFC Seraing, el HFC Hoei y el Standard Liège marca el origen de una carrera que después cambió de eje. Esa formación belga ayuda a entender su perfil: es un futbolista con recorrido previo en Europa antes de consolidarse en el fútbol qatarí.

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Estadísticas y presente en Al-Duhail SC

Club actual: Al-Duhail SC .

. Posición: atacante.

atacante. Perfil principal: extremo izquierdo .

. Alternativas: puede jugar como extremo derecho o mediapunta .

puede jugar como o . AFC Champions League 2025: 7 partidos , 7 titularidades , 581 minutos y 2 goles .

, , y . Otro registro en 2025: 1 partido y 90 minutos .

y . AFC Champions League 2022: 6 partidos, 6 titularidades, 511 minutos y 8 goles.

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Los números muestran que tuvo continuidad real. En el Al-Duhail SC tuvo continuidad real en el plano internacional y ya dejó un pico goleador brutal en la AFC Champions League 2022, cuando facturó 8 goles en 6 partidos. Ese registro sigue siendo el tramo más explosivo de su producción reciente.

Su presente, de todos modos, se destaca más por la regularidad que por una racha puntual. En los registros más recientes aparece con 7 titularidades en 7 partidos de la AFC Champions League 2025, una señal clara de la confianza que le tienen en el equipo. Además, sus últimos encuentros a nivel clubes fueron con el Al-Duhail entre diciembre de 2025 y abril de 2026, lo que confirma que llegó al año mundialista con rodaje comprobable.

El camino de Edmilson Júnior en la Selección de Qatar

Selección asociada: Qatar .

. Eliminatorias asiáticas 2023: 7 partidos , 4 titularidades y 332 minutos .

, y . Goles en esas eliminatorias: 0 .

. Asistencias en esas eliminatorias: 0 .

. Partidos recientes registrados con Qatar: Qatar 2-1 UAE el 14 de octubre de 2025 .

el . Otro partido reciente: Oman 0-0 Qatar el 8 de octubre de 2025 .

el . Amistoso de preparación: Irlanda 1-0 Qatar el 28 de mayo de 2026.

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Edmilson Júnior no aparece en el radar solo por una cuestión administrativa: tiene actividad competitiva oficial con la Selección de Qatar. En las eliminatorias asiáticas de 2023 sumó minutos, titularidades y presencia dentro del ciclo, aunque sin aportar goles ni asistencias. De todos modos, eso alcanza para demostrar que su vínculo con el seleccionado no es ningún invento.

Su recorrido reciente también refuerza esa idea. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026 volvió a sumar minutos con Qatar, incluyendo el amistoso ante Irlanda en la recta final de la preparación. Esa continuidad entre la selección y su club explica por qué se metió en la convocatoria qatarí al Mundial 2026.

Edmilson Júnior, en el amistoso entre Qatar e Irlanda (Getty Images).

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¿Por qué juega para Qatar en el Mundial 2026?

La respuesta corta es contundente: Edmilson Júnior juega para Qatar porque está registrado deportivamente con esa selección y fue incluido por la QFA en los cortes oficiales previos al Mundial 2026.

La evidencia marca que nació en Bélgica, pero también que la Qatar Football Association lo consideró oficialmente como parte del plantel mundialista durante la preparación. Primero apareció en la prelista de 34 jugadores anunciada el 12 de mayo de 2026. Después, volvió a decir presente en la lista de 28 futbolistas publicada el 26 de mayo de 2026 para el amistoso ante Irlanda.

Ese segundo corte fue clave porque la propia federación explicó que, tras ese amistoso, Julen Lopetegui todavía debía tachar dos nombres para cerrar la convocatoria final de 26. Edmilson Júnior seguía con vida dentro del grupo en ese último filtro previo, y por eso su presencia con Qatar rumbo al Mundial quedó respaldada de manera oficial.

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Trayectoria reciente y perfil futbolístico

Club del ciclo reciente: Al-Duhail SC .

. Selección del ciclo reciente: Qatar .

. Posiciones que puede ocupar: extremo izquierdo , extremo derecho y mediapunta .

, y . Actividad reciente: alternó partidos con Qatar y Al-Duhail SC en sus 10 encuentros más recientes registrados.

La carrera reciente de Edmilson Júnior está atada de lleno al fútbol qatarí. Su presencia en el Al-Duhail SC y sus apariciones con la Selección de Qatar dibujan un mismo recorrido: continuidad en el país, rodaje competitivo y un rol cada vez más protagónico dentro de ese ecosistema.

En cuanto a su juego, hablamos de un atacante versátil, que se siente más cómodo partiendo desde la izquierda pero con margen para moverse por todo el frente ofensivo. Puede arrancar bien abierto, cerrarse hacia el medio o actuar unos metros por detrás del punta. Esa polifuncionalidad suele pesar mucho a la hora de armar las listas mundialistas.

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Sus 10 partidos recientes registrados muestran justamente eso: alternó presencias entre amistosos internacionales, eliminatorias asiáticas y la AFC Champions League. Esa continuidad competitiva explica por qué se mantuvo en la órbita de Lopetegui hasta el último corte previo al torneo.

Vida personal: familia y datos conocidos de Edmilson Júnior

En el plano personal, el dato más firme que se conoce es su vínculo familiar con el fútbol: Edmilson Júnior es hijo de Edmilson, exfutbolista retirado. Ese contexto ayuda a entender que su historia con la pelota no es casualidad y que su formación se dio en un entorno que respira fútbol.

Fuera de eso, la información pública confirmada sobre pareja, hijos o vida privada es escasa. Su exposición mediática está mucho más asociada a su carrera profesional que a su intimidad. Se formó en Bélgica antes de construir su presente entre el Al-Duhail y la Selección de Qatar.

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