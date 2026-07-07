Quién es el árbitro de Argentina vs Egipto en los octavos de final del Mundial 2026

Árbitro francés de 37 años, que dirige su tercer partido en este Mundial 2026. Dirigió la final de la Euro 2024 y de la definición de la Europa League.

François Letexier fue designado como el árbitro principal del Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, partido programado para el 7 de julio de 2026 en Atlanta. Cuenta con una buena reputación en el fútbol europeo y tiene experiencia dirigiendo finales importantes.

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Se trata de un árbitro francés de 37 años, con presente en la Ligue 1 de su país, además de ser un constante protagonista de partidos en UEFA Champions League. Dirigió la final de la Euro 2024 y de la última UEFA Europa League 2025/2026.

Datos deportivos y estadísticas

Considerado uno de los árbitros más prestigiosos de Europa, Letexier forma parte de la categoría de élite de la UEFA y es internacional con la FIFA desde 2017. Su rápido ascenso lo ha llevado a dirigir partidos del más alto nivel internacional. Algunos de sus encuentros y torneos más destacados incluyen:

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Competición Instancia / Partido Año Copa Mundial de la FIFA Octavos de Final (Argentina vs Egipto) y Fase de Grupos 2026 UEFA Europa League Final (SC Friburgo vs Aston Villa) 2026 Mundial de Clubes de la FIFA Semifinal (Chelsea vs Fluminense) 2025 Juegos Olímpicos (París) Torneo de Fútbol Masculino 2024 Eurocopa Final (España vs Inglaterra) 2024 Supercopa de la UEFA Final (Manchester City vs Sevilla) 2023

Vida personal

Nacimiento y orígenes: Nació el 23 de abril de 1989 en Bédée, una comuna de la región de Bretaña, en el noroeste de Francia.

Nació el en Bédée, una comuna de la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. Familia: Está casado y tiene dos hijos (nacidos aproximadamente en 2021 y a finales de 2024).

Está casado y tiene dos hijos (nacidos aproximadamente en 2021 y a finales de 2024). Segunda profesión: Además de su carrera en el fútbol, Letexier trabaja a tiempo parcial como alguacil o guardián de tribunales (court bailiff). Él mismo ha declarado que este arreglo le otorga independencia financiera y funciona como un excelente contrapeso a la alta presión del fútbol, permitiéndole “pensar en otra cosa” y evitar caer en la rutina, además de darle la flexibilidad de horarios necesaria para sus frecuentes viajes europeos.

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Curiosidades y anécdotas

Récord histórico en la Eurocopa: Al ser designado para dirigir la final de la Euro 2024 entre España e Inglaterra, Letexier se convirtió en el árbitro más joven en la historia en pitar una final de Eurocopa con tan solo 35 años, superando el récord previo del sueco Anders Frisk (37 años en el 2000).

Al ser designado para dirigir la final de la Euro 2024 entre España e Inglaterra, Letexier se convirtió en con tan solo 35 años, superando el récord previo del sueco Anders Frisk (37 años en el 2000). Inicios tempranos: Descubrió su vocación muy joven. Empezó a arbitrar a los 13 años (en 2002) en las ligas regionales de Bretaña y escaló con gran rapidez. En 2016 debutó en la Ligue 1 de Francia y apenas un año después ya contaba con su insignia de la FIFA.

Descubrió su vocación muy joven. Empezó a arbitrar a los 13 años (en 2002) en las ligas regionales de Bretaña y escaló con gran rapidez. En 2016 debutó en la Ligue 1 de Francia y apenas un año después ya contaba con su insignia de la FIFA. Su filosofía sobre el arbitraje: Letexier considera que el referato es “un deporte en sí mismo”, donde existe una “competencia sana, sobre todo contra uno mismo”. Para él, pitar el partido decisivo de un torneo equivale a ganar una “medalla de oro olímpica”.

Letexier considera que el referato es “un deporte en sí mismo”, donde existe una “competencia sana, sobre todo contra uno mismo”. Para él, pitar el partido decisivo de un torneo equivale a ganar una “medalla de oro olímpica”. Momentos de tensión internacional: Durante el repechaje intercontinental para los Juegos Olímpicos de 2024 entre Indonesia y Guinea, tuvo que expulsar al seleccionador indonesio, Shin Tae-yong, luego de que este protestara de forma airada la sanción de un segundo penalti a favor del equipo africano.

Durante el repechaje intercontinental para los Juegos Olímpicos de 2024 entre Indonesia y Guinea, tuvo que expulsar al seleccionador indonesio, Shin Tae-yong, luego de que este protestara de forma airada la sanción de un segundo penalti a favor del equipo africano. Bajo perfil de controversias: Se le reconoce por ser un árbitro sobrio y muy consistente, motivo por el cual es elegido para instancias finales. Uno de sus pocos episodios polémicos ocurrió en la Ligue 1 en octubre de 2022 (Niza vs Nantes), cuando tras revisar el VAR decidió no cobrar un claro penalti por mano doble a favor del equipo visitante, pero minutos después, en tiempo de descuento, cobró un penalti muy dudoso que le dio el empate a los locales.

DATOS CLAVE

François Letexier arbitrará el Argentina vs Egipto el 7 de julio de 2026.

arbitrará el Argentina vs Egipto el 7 de julio de 2026. Eurocopa 2024 y Europa League 2026 fueron finales dirigidas por el árbitro francés.

fueron finales dirigidas por el árbitro francés. 35 años tenía al ser el árbitro más joven en finales de Eurocopa.