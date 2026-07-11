Quién es el árbitro de Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Es un portugués de 38 años, con poca experiencia en partidos importantes. También ha tenido polémicas en partidos locales e internacionales.

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, que se juega este sábado 11 de julio, tiene el arbitraje del portugués João Pinheiro. Este es el tercer partido que dirige en esta Copa del Mundo.

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Pineiro es un árbitro luso de sólo 38 años, que tiene poco historial de partidos importantes. Ha tenido algunas polémicas tanto a nivel local como internacional. Si bien le gusta dar continuidad al juego, es un juez con gran promedio de tarjetas amarillas por encuentro.

Datos personales de João Pinheiro

Nombre completo: João Pedro da Silva Pinheiro.

João Pedro da Silva Pinheiro. Fecha y lugar de nacimiento: 4 de enero de 1988 (38 años) en Braga, Portugal (aunque algunas fuentes mencionan Vila Nova de Famalicão).

4 de enero de 1988 (38 años) en Braga, Portugal (aunque algunas fuentes mencionan Vila Nova de Famalicão). Nacionalidad: Portuguesa.

Partidos dirigidos por João Pinheiro en el Mundial 2026

Suiza 4 – 1 Bosnia y Herzegovina: Fue su debut absoluto como árbitro principal en una Copa del Mundo. En este encuentro tuvo bastante trabajo disciplinario, mostrando tres tarjetas amarillas y una tarjeta roja directa al jugador bosnio Tarik Mehremović.

Fue su debut absoluto como árbitro principal en una Copa del Mundo. En este encuentro tuvo bastante trabajo disciplinario, mostrando tres tarjetas amarillas y una tarjeta roja directa al jugador bosnio Tarik Mehremović. Canadá 1 – 0 Sudáfrica: En este partido de eliminación directa tuvo un enfoque mucho más permisivo y dejó jugar más, mostrando únicamente dos tarjetas amarillas a lo largo del encuentro.

En este partido de eliminación directa tuvo un enfoque mucho más permisivo y dejó jugar más, mostrando únicamente dos tarjetas amarillas a lo largo del encuentro. Argentina vs. Suiza: Fue designado por la FIFA para dirigir este trascendental partido, programado para el sábado 11 de julio de 2026 en Kansas City. Su nombramiento generó bastante atención mediática en la previa, tanto por el peso del encuentro como por sus recientes arbitrajes internacionales. Estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes.

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Cuerpo arbitral completo de Argentina vs Suiza

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)

Joao Pinheiro (Portugal) Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)

Bruno Jesus (Portugal) Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)

Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Drew Fischer (Canadá) VAR: Guillermo Pacheco (México)

Guillermo Pacheco (México) AVAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) SVAR: Marco Di Bello (Italia)

Trayectoria y estadísticas deportivas

Pinheiro es considerado actualmente uno de los árbitros con mayor proyección dentro del fútbol europeo, perteneciendo a la categoría de Élite de la UEFA.

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Sus inicios: Comenzó a dirigir en la Primeira Liga de Portugal en septiembre de 2015 (su primer partido fue Académica vs. Boavista). Al año siguiente, en 2016, ya había sido incluido en la lista de árbitros internacionales de la FIFA.

Comenzó a dirigir en la Primeira Liga de Portugal en septiembre de 2015 (su primer partido fue Académica vs. Boavista). Al año siguiente, en 2016, ya había sido incluido en la lista de árbitros internacionales de la FIFA. Debut internacional: Su primer encuentro de selecciones mayores fue un amistoso entre Brasil y Panamá el 23 de marzo de 2019. Su debut en la Champions League se dio en la temporada 2022/23.

Su primer encuentro de selecciones mayores fue un amistoso entre Brasil y Panamá el 23 de marzo de 2019. Su debut en la Champions League se dio en la temporada 2022/23. Logros recientes: Fue el encargado de impartir justicia en la Supercopa de la UEFA 2025, disputada en agosto de ese año entre el PSG y el Tottenham Hotspur, partido que resolvió con autoridad y apenas cuatro amonestaciones.

Fue el encargado de impartir justicia en la Supercopa de la UEFA 2025, disputada en agosto de ese año entre el PSG y el Tottenham Hotspur, partido que resolvió con autoridad y apenas cuatro amonestaciones. Estadísticas destacadas: A lo largo de su carrera ha dirigido 191 partidos en la liga portuguesa (con 890 tarjetas amarillas, 20 rojas directas y 71 penales sancionados) y 22 encuentros en la UEFA Champions League (58 amarillas, 4 rojas y 2 penales).

A lo largo de su carrera ha dirigido 191 partidos en la liga portuguesa (con 890 tarjetas amarillas, 20 rojas directas y 71 penales sancionados) y 22 encuentros en la UEFA Champions League (58 amarillas, 4 rojas y 2 penales). Estilo de juego: Se caracteriza por un “corte clásico europeo”. Le gusta darle continuidad al juego y no suele “comprar” faltas menores ni simulaciones. Sin embargo, tiene un promedio relativamente alto de amonestaciones si los partidos se le van de las manos en los minutos finales.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Curiosidades y polémicas

A pesar de su prestigio técnico, el nombre de Pinheiro ha estado envuelto en varias controversias mediáticas que han marcado su perfil:

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La sombra del Bayern Múnich: Su actuación más polémica se dio en la reciente semifinal de vuelta de la Champions League (temporada 2025/26) entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain. Con el marcador 1-0 a favor de los franceses, omitió una clara mano en el área de su compatriota, el jugador del PSG Joao Neves. La jugada no fue revisada por el VAR y desató la furia del banco bávaro, al punto de que el CEO del Bayern lo calificó públicamente de “inexperto”.

Su actuación más polémica se dio en la reciente semifinal de vuelta de la Champions League (temporada 2025/26) entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain. Con el marcador 1-0 a favor de los franceses, omitió una clara mano en el área de su compatriota, el jugador del PSG Joao Neves. La jugada no fue revisada por el VAR y desató la furia del banco bávaro, al punto de que el CEO del Bayern lo calificó públicamente de “inexperto”. Derbis calientes: Su primer gran desafío local fue en febrero de 2022, cuando dirigió su primer derbi portugués entre el FC Porto y el Sporting CP, partido tras el cual recibió fuertes críticas por parte de la prensa deportiva de su país.

Su primer gran desafío local fue en febrero de 2022, cuando dirigió su primer derbi portugués entre el FC Porto y el Sporting CP, partido tras el cual recibió fuertes críticas por parte de la prensa deportiva de su país. Protagonismo en el Mundial 2026: Para esta Copa del Mundo, ha sido designado para el crucial cruce de cuartos de final entre la Selección Argentina y Suiza en Kansas City, lo que disparó las búsquedas sobre sus antecedentes. Previamente en este mismo torneo, dirigió en fase de grupos a Suiza contra Bosnia (mostrando una roja directa a los bosnios) y el choque de dieciseisavos entre Canadá y Sudáfrica.

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