Quién es el árbitro de España vs Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026

Se trata de un árbitro de la UEFA, con suma experiencia en partidos importantes. Tiene familia con experiencia arbitral.

El partido entre las selecciones de España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, tiene el arbitraje del inglés Michael Oliver. Se trata de un juez muy conocido en el ambiente futbolístico, sobre todo, por ser un habitual en partidos de la Premier League y la UEFA Champions League.

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Michael Oliver dirige su tercer partido en esta Copa del Mundo. La particularidad es que en los otros dos duelos también hubo enfrentamientos entre dos selecciones europeos. Estuvo en la goleada 5-1 de Países Bajos ante Suecia y en el triunfo 4-1 de Francia ante Noruega, ambos encuentros de fase de grupos.

Oliver empezó a muy temprana edad a arbitrar. Su padre también fue colegiado y su esposa también está en el rubro. En su carrera, ha tenido grandes reconocimientos y ha sido juez en varios partidos importantes. Conoce más datos sobre su trayectoria:

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Datos deportivos de Michael Oliver

Récords de precocidad: debutó en la Premier League en agosto de 2010 con tan solo 25 años y 182 días, lo que lo convirtió en el árbitro más joven en la historia de la competición. También posee el récord de ser el colegiado más joven en dirigir un partido en el Estadio de Wembley (en 2007) y en arbitrar unas semifinales de la FA Cup (en 2013).

debutó en la Premier League en agosto de 2010 con tan solo 25 años y 182 días, lo que lo convirtió en el árbitro más joven en la historia de la competición. También posee el récord de ser el colegiado más joven en dirigir un partido en el Estadio de Wembley (en 2007) y en arbitrar unas semifinales de la FA Cup (en 2013). Trayectoria internacional: obtuvo la categoría de árbitro FIFA en 2012 y, desde 2018, forma parte del prestigioso grupo de Élite de la UEFA. Su nivel lo ha llevado a pitar en grandes torneos como las Eurocopas de 2020 y 2024, así como en las Copas del Mundo de Qatar 2022 y la reciente edición de Norteamérica 2026.

obtuvo la categoría de árbitro FIFA en 2012 y, desde 2018, forma parte del prestigioso grupo de Élite de la UEFA. Su nivel lo ha llevado a pitar en grandes torneos como las Eurocopas de 2020 y 2024, así como en las Copas del Mundo de Qatar 2022 y la reciente edición de Norteamérica 2026. Estadísticas de carrera: a lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido más de 810 partidos, de los cuales más de 425 corresponden a la Premier League. En sus registros figuran más de 2.650 tarjetas amarillas, 63 rojas directas y unos 245 penaltis señalados.

Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Vida personal

Influencia familiar: nació el 20 de febrero de 1985 en Ashington, Northumberland, un histórico pueblo minero en el noreste de Inglaterra. Su padre, Clive Oliver, también fue árbitro profesional y fue quien lo impulsó a tomar el silbato cuando Michael tenía solo 14 años.

nació el 20 de febrero de 1985 en Ashington, Northumberland, un histórico pueblo minero en el noreste de Inglaterra. Su padre, Clive Oliver, también fue árbitro profesional y fue quien lo impulsó a tomar el silbato cuando Michael tenía solo 14 años. Pasado como futbolista: antes de dedicarse al arbitraje, Oliver jugaba como defensa central. Llegó a formar parte de las categorías inferiores de la academia del Newcastle United. Cuando el club prescindió de él, sufrió una decepción tan grande que estuvo a punto de abandonar el fútbol por completo, pero encontró en el arbitraje una nueva forma de seguir ligado al deporte.

antes de dedicarse al arbitraje, Oliver jugaba como defensa central. Llegó a formar parte de las categorías inferiores de la academia del Newcastle United. Cuando el club prescindió de él, sufrió una decepción tan grande que estuvo a punto de abandonar el fútbol por completo, pero encontró en el arbitraje una nueva forma de seguir ligado al deporte. Su esposa y el lado oscuro de la fama: está casado con Lucy Oliver, quien también tiene un rol en el mundo del arbitraje. Lamentablemente, ambos sufrieron las consecuencias de la exposición pública en 2018, cuando Lucy recibió mensajes abusivos y amenazas de muerte tras una polémica decisión de Michael en un partido internacional.

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Curiosidades

Los equipos que no puede arbitrar: al ser un hincha declarado del Newcastle United, las normativas de imparcialidad le prohíben estrictamente arbitrar cualquier partido de “Las Urracas”. A raíz de esto, y por la histórica rivalidad del derbi de Tyne and Wear, la liga tampoco le permite dirigir encuentros del Sunderland.

al ser un hincha declarado del Newcastle United, las normativas de imparcialidad le prohíben estrictamente arbitrar cualquier partido de “Las Urracas”. A raíz de esto, y por la histórica rivalidad del derbi de Tyne and Wear, la liga tampoco le permite dirigir encuentros del Sunderland. Un fin de semana histórico en Wembley: en 2009, la familia Oliver vivió un hito irrepetible. Su padre, Clive, fue el árbitro principal de la final del play-off de la League Two disputada un sábado en el estadio de Wembley. Al día siguiente, en ese mismo campo, el propio Michael fue el encargado de dirigir la final del play-off de la League One.

en 2009, la familia Oliver vivió un hito irrepetible. Su padre, Clive, fue el árbitro principal de la final del play-off de la League Two disputada un sábado en el estadio de Wembley. Al día siguiente, en ese mismo campo, el propio Michael fue el encargado de dirigir la final del play-off de la League One. El penalti de la polémica: su nombre dio la vuelta al mundo en abril de 2018, durante los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus. Oliver señaló un penalti a favor de los españoles en el minuto 98 que eliminaba a los italianos, y expulsó por protestar airadamente al legendario portero Gianluigi Buffon, una decisión que acaparó portadas durante semanas.

Un debut con contratiempos: iba a convertirse en el árbitro más joven de la Premier en enero de 2010 en un Fulham-Portsmouth, pero el partido se suspendió por mal tiempo. Poco después tuvo que someterse a una operación de tobillo, lo que retrasó su histórico debut hasta agosto de ese mismo año.

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DATOS CLAVE