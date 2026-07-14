Quién es el árbitro de Francia vs España por el Mundial 2026

Francia y España se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026. El árbitro designado es uno de los más importantes de la Concacaf.

Francia y España se enfrentan hoy martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026. El árbitro que designó FIFA para este duelo es Iván Barton de El Salvador. Se trata de un juez experimentado de Concacaf, que dirige su cuarto partido en esta Copa del Mundo.

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Barton dirigió el partido de Turquía ante Paraguay y Japón vs. Suecia de la fase de grupos, y viene de estar en el partido de octavos de final entre Suiza y Colombia, que terminó en penales. Ahora, le toca estar en esta semifinal, un premio por su buen trabajo.

Datos personales de Iván Barton

Nombre completo: Iván Arcides Barton Cisneros.

Iván Arcides Barton Cisneros. Fecha y lugar de nacimiento: 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador.

27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador. Formación académica: Lejos de las canchas, Barton es un profesional académico. Obtuvo una Licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de El Salvador (UES).

Lejos de las canchas, Barton es un profesional académico. Obtuvo una en la Universidad de El Salvador (UES). Otra profesión: Además de impartir justicia en el fútbol y tener negocios propios, se ha desempeñado como profesor de Química Orgánica en la misma universidad donde se graduó.

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Datos deportivos

Carrera Nacional e Internacional: Dirige en la Primera División de El Salvador y es árbitro internacional avalado por la FIFA desde el año 2018 . Recientemente, también ha sido invitado a dirigir partidos en la Liga Profesional Saudí.

Dirige en la Primera División de El Salvador y es árbitro internacional avalado por la FIFA desde el año . Recientemente, también ha sido invitado a dirigir partidos en la Liga Profesional Saudí. Torneos de gran calibre: Ha sido juez central en torneos de primer nivel como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Copa América 2024, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Clubes de la FIFA. También arbitró la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 entre Seattle Sounders y Pumas UNAM.

Ha sido juez central en torneos de primer nivel como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Copa América 2024, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Clubes de la FIFA. También arbitró la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 entre Seattle Sounders y Pumas UNAM. Copas del Mundo: Hizo su gran debut mundialista en Qatar 2022 con apenas 31 años (dirigiendo 3 encuentros), una edad bastante joven para los árbitros en esa competición. Actualmente es parte de los árbitros principales en el Mundial de Norteamérica 2026 .

Récord histórico centroamericano: Durante la Copa del Mundo de 2026 (específicamente de cara al duelo de octavos de final entre Colombia y Suiza), Barton alcanzó la cifra de seis partidos dirigidos en Mundiales , rompiendo el récord para un árbitro centroamericano que ostentaba el guatemalteco Carlos Batres.

Durante la Copa del Mundo de 2026 (específicamente de cara al duelo de octavos de final entre Colombia y Suiza), Barton alcanzó la cifra de , rompiendo el récord para un árbitro centroamericano que ostentaba el guatemalteco Carlos Batres. Estadísticas de tarjetas: A lo largo de su carrera internacional, se ha caracterizado por no dudar a la hora de amonestar. Registros recientes indican que ha sacado más de 1,400 tarjetas amarillas y más de 80 tarjetas rojas directas.

Cuerpo arbitral completo para Colombia vs Suiza

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistente 1: David Morán (El Salvador)

Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarto árbitro: Katia García (México)

Quinto árbitro: Sandra Ramírez (México)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

SVAR: Ivan Bebek (Croacia)

A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

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Curiosidades

El primero en aplicar la “Ley Vinícius”: En la Copa del Mundo de 2026, durante el partido de fase de grupos entre Turquía y Paraguay, Barton hizo historia al convertirse en el primer árbitro en aplicar esta nueva regla . Expulsó al paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca durante una confrontación con un rival (una medida introducida por la FIFA para evitar que los jugadores insulten sin que las cámaras puedan leer sus labios).

En la Copa del Mundo de 2026, durante el partido de fase de grupos entre Turquía y Paraguay, Barton hizo historia al convertirse en el . Expulsó al paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca durante una confrontación con un rival (una medida introducida por la FIFA para evitar que los jugadores insulten sin que las cámaras puedan leer sus labios). Suspensión por cánticos homofóbicos: En junio de 2023, Barton demostró tener una gran autoridad al decidir terminar de forma anticipada la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre Estados Unidos y México. El partido ya estaba caliente (había sacado cuatro tarjetas rojas), pero la decisión de pitar el final en el tiempo de descuento se debió a los repetidos cánticos homofóbicos provenientes de las gradas.

En junio de 2023, Barton demostró tener una gran autoridad al decidir terminar de forma anticipada la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre Estados Unidos y México. El partido ya estaba caliente (había sacado cuatro tarjetas rojas), pero la decisión de pitar el final en el tiempo de descuento se debió a los repetidos cánticos homofóbicos provenientes de las gradas. Fan de Dragon Ball: En una entrevista, confesó ser un gran fanático del anime Dragon Ball Z. Recordó con mucha emoción un partido en el que la afición detrás de la portería desplegó un espectacular mosaico (tifo) gigante con la temática de esta serie.

DATOS CLAVE