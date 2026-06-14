Regla de cambios en el Mundial 2026: ¿Cuántas sustituciones están permitidas?

Desde Qatar 2022, hay una gran cantidad de cambios en los partidos debido al desgaste físico de los jugadores. Por ello, FIFA implementó algunas reglas para agilizar el juego.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, da continuidad a una de las reformas más importantes del fútbol moderno: el sistema de cinco sustituciones por partido.

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Esta medida, consolidada originalmente en Qatar 2022, otorga a los directores técnicos una notable flexibilidad para ajustar sus planteamientos tácticos y mitigar el desgaste físico de sus planteles.

Sin embargo, para esta edición de 104 partidos, la FIFA y la IFAB han decidido ir un paso más allá, introduciendo normativas estrictas para agilizar el ritmo de juego y erradicar los tiempos muertos.

La regla de los 10 segundos: penalizaciones por demoras en los cambios

El cambio reglamentario más severo de este torneo no radica en el número de variantes permitidas, sino en la ejecución de las mismas. Según las directrices explicadas por Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el futbolista sustituido contará con un tiempo límite de diez segundos para abandonar el campo por la línea de cal más cercana.

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Esta medida apunta directamente a frenar las modificaciones deliberadamente lentas en los minutos finales de los encuentros.

En caso de que el jugador exceda el umbral de los diez segundos, la sanción será inmediata y perjudicará directamente a su delegación: el ingreso del sustituto se postergará hasta la siguiente interrupción del juego, requiriendo además que transcurra un mínimo de un minuto de tiempo efectivo.

Durante este intervalo, el equipo infractor se verá obligado a competir con diez elementos. Esta penalización, que ya cuenta con antecedentes positivos en la MLS, tuvo su debut internacional en un compromiso de preparación entre Islandia y Japón en el Estadio Nacional de Tokio.

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Evolución histórica: el camino hacia las cinco variantes

La flexibilidad actual contrasta radicalmente con los orígenes de la máxima cita del balompié. En el periodo comprendido entre 1930 y 1954, las sustituciones eran inexistentes; las plantillas debían afrontar los 90 minutos con los once futbolistas iniciales, incluso ante imprevistos por lesión. El reglamento evolucionó gradualmente y para Estados Unidos 1994 se avaló una segunda permuta, sumada a la del guardameta.

Posteriormente, Francia 1998 estandarizó el límite de tres modificaciones sin restricciones de posición, formato que perduró hasta Rusia 2018 antes del gran salto tecnológico y físico que significó la aprobación de las cinco variantes bajo la gestión de Gianni Infantino.

Saques cronometrados y control riguroso de la asistencia médica

El paquete de reformas de la IFAB trasciende la zona de bancas. Con el objetivo de maximizar el tiempo efectivo en el certamen que estrenará un formato de 48 selecciones, los árbitros aplicarán un control estricto sobre las reanudaciones de juego.

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Si se detecta un retraso intencionado en un saque de banda, el colegiado activará un conteo regresivo de cinco segundos; de superarse el límite, la posesión se otorgará al rival. En los saques de meta la sanción será aún más drástica, penalizándose la demora con un tiro de esquina en contra.

Asimismo, la normativa para la atención médica en el terreno de juego ha sido modificada para neutralizar los parones tácticos. Cualquier futbolista que reciba asistencia médica en el césped deberá permanecer fuera de la cancha durante un minuto completo antes de recibir el aval para reingresar.

Esta directriz busca desincentivar las simulaciones y las detenciones estratégicas que alteran el ritmo de juego y afectan el espectáculo deportivo en la competencia más importante del mundo.

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