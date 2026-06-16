Quién es Luca Zidane: perfil, edad, dónde juega, parentesco con Zinedine Zidane y vida personal del arquero de Argelia

El arquero de la Selección de Argelia tiene una familia especial. Se ha consolidado en el combinado nacional gracias a buenas actuaciones en su club.

Luca Zidane es el arquero de la Selección de Argelia en el Mundial 2026. Llega en un momento de máxima exposición: fue convocado a su primera Copa del Mundo y su nombre volvió al centro de la escena por su presente en Granada y por el peso de su apellido.

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A los 28 años, Luca Zidane dejó de ser solo “el hijo de Zinedine” para instalarse en la agenda por un motivo concreto: será parte de Argelia en el Mundial 2026. La convocatoria del 31 de mayo de 2026 lo metió por primera vez en una Copa del Mundo y confirmó que su vínculo con ‘Les Fennecs’ ya es deportivo, competitivo y actual.

Luca Zidane, arquero y capitán de Granada (Getty Images).

Su presente también explica el interés. El arquero viene de sumar una temporada fuerte en Granada, con continuidad en LaLiga 2, y además atravesó una recta final marcada por una fractura de mandíbula y mentón que puso en duda su llegada al torneo.

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Luca Zidane hoy importa por las dos cosas a la vez: por su apellido histórico y por una actualidad que lo llevó a meterse en la lista mundialista de Argelia.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Luca Zidane?

Nombre completo: Luca Zinedine Zidane Fernández .

. Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1998 .

. Edad actual: 28 años .

. Lugar de nacimiento: Marsella, Francia .

. Nacionalidad: Argelia y Francia.

Luca Zidane nació en Francia, pero su historia futbolística y personal también está atravesada por sus raíces argelinas. Ese dato no es menor: ayuda a entender por qué hoy aparece como arquero de Argelia en el tramo más importante del calendario internacional.

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La doble pertenencia marca su perfil. Nació en Marsella, tiene nacionalidad francesa y argelina, y llega al Mundial 2026 con una identidad deportiva ya definida del lado de los Fennecs. No es un detalle administrativo: es una decisión que ordena toda la lectura de su carrera actual.

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Estadísticas y presente en Granada

Club actual: Granada .

. Posición: arquero .

. Estado: jugador activo .

. La Liga 2 2025: 26 partidos , 26 titularidades , 2339 minutos , 8 vallas invictas y 33 goles concedidos .

, , , y . Contrato: hasta el 30 de junio de 2027.

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Su presente más sólido está en Granada. La temporada 2025 en La Liga 2 lo muestra con continuidad total: jugó los 26 partidos que registra esa campaña, todos como titular, y sostuvo una carga de minutos que lo pone lejos del papel de arquero ocasional.

La secuencia reciente también confirma que llegó al año mundialista con rodaje real. En sus últimos partidos registrados con el club aparecen el 1-0 ante Real Zaragoza del 1 de mayo, la derrota 2-4 frente al Almería del 26 de abril, el 1-4 contra el Albacete del 19 de abril, el triunfo 1-0 sobre la Cultural Leonesa del 12 de abril, el 2-3 ante el Castellón del 6 de abril y el 4-2 frente a la SD Huesca del 28 de marzo.

Preparados para ver el debut de Luca en la @fifaworldcup_es 😎🇩🇿 pic.twitter.com/6y6sVrAsWP — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) June 16, 2026

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En medio de esa continuidad apareció un factor decisivo: la fractura de mandíbula y mentón sufrida en abril de 2026. Esa lesión marcó buena parte de la conversación sobre su temporada y también sobre su llegada al Mundial 2026. De todos modos, terminó entrando en la lista y eso refuerza una lectura concreta: su presente en Granada sí alcanzó para sostenerlo en la consideración de Argelia.

El camino de Luca Zidane en la Selección de Argelia

Convocado a su primer Mundial: 31 de mayo de 2026 .

. Último partido registrado: Países Bajos 0-1 Argelia , amistoso internacional, el 3 de junio de 2026 .

, amistoso internacional, el . Actividad reciente: aparece con partidos para Argelia y también con presencia en la Copa Africana de Naciones 2025 .

aparece con partidos para y también con presencia en la . Otro antecedente internacional confirmado: 1 partido en las Eliminatorias CAF 2023.

La presencia de Luca Zidane con Argelia ya no entra en la categoría de simple curiosidad. Su nombre aparece ligado a minutos oficiales y a competencia internacional reciente, algo que cambia por completo la lectura sobre su lugar dentro del plantel.

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Antes del Mundial 2026, ya había tenido sus primeras apariciones con los Fennecs en la Copa Africana. A eso se suma al menos un partido en las Eliminatorias CAF 2023 y el amistoso ganado 1-0 ante Países Bajos el 3 de junio de 2026, que figura como su último encuentro registrado en la antesala de la Copa del Mundo.

Luca Zidane usa máscara (Getty Images).

Esa continuidad explica el punto central: su presencia con Argelia no es solo simbólica ni responde únicamente al apellido. Llega con un ciclo reciente, con minutos y con una inserción competitiva que lo metió de lleno en la órbita mundialista.

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¿Por qué juega para Argelia y qué significa esta convocatoria?

Luca Zidane representa a Argelia por sus raíces familiares y esta convocatoria lo mete por primera vez en un Mundial con esa selección.

El origen de esa decisión está directamente conectado con su historia familiar. Luca explicó que lleva el apellido Zidane “con orgullo” y remarcó que es el nombre de sus abuelos. Ahí está una parte importante de la respuesta: su vínculo con Argelia no se entiende solo desde el fútbol, sino también desde la identidad familiar que eligió representar.

La convocatoria, además, tuvo contexto competitivo y médico. Vladimir Petkovic contó que retrasó la lista para esperar el estado físico de Zidane y Mastil, ambos de regreso tras lesión, y finalmente Luca terminó entrando en la nómina. Eso le da todavía más peso a su inclusión: no fue una apuesta decorativa, sino una decisión tomada después de seguir de cerca su recuperación.

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Su propia lectura del momento fue igual de directa. El 16 de junio de 2026, Luca Zidane aseguró que defender a Argelia en un Mundial es “lo más grande que hay” para un futbolista y también “un orgullo” poder defender a su país. Esa frase resume todo: para él, esta convocatoria no es una cuestión de cartel, sino un paso enorme en su carrera.

Trayectoria reciente y perfil del arquero

Posición: arquero .

. Club del ciclo reciente: Granada .

. Selección del ciclo reciente: Argelia .

. Continuidad en España: registros en La Liga 2 2023, 2024 y 2025 , además de una temporada en La Liga 2021 .

registros en , además de una temporada en . La Liga 2 2023: 42 partidos , 42 titularidades , 3780 minutos y 12 vallas invictas .

, , y . La Liga 2 2024: 16 partidos , 16 titularidades , 1436 minutos y 5 vallas invictas .

, , y . La Liga 2021: 8 partidos y 645 minutos.

Luca Zidane llega al Mundial 2026 después de varios años de rodaje sostenido en el fútbol español. Esa es la lectura más importante de su recorrido reciente: no aparece como una irrupción aislada ni como un apellido famoso que se cuela en una lista, sino como un arquero con continuidad competitiva real.

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Los números de La Liga 2 lo sostienen con claridad. En 2023 tuvo una temporada de carga máxima con 42 partidos y 3780 minutos; en 2024 mantuvo presencia con 16 encuentros y 1436 minutos; y en 2025 volvió a instalarse como titular fijo. Antes de eso, también sumó experiencia en La Liga 2021, donde registró 8 partidos y 645 minutos.

Así se entiende su perfil actual. Hablamos de un arquero con varios años de competencia en España, acostumbrado a mantener la titularidad y a convivir con la exigencia semanal. Su llegada a la Copa del Mundo, entonces, se apoya en una base de continuidad y no en una aparición repentina.

Vida personal: parentesco con Zinédine Zidane y qué se sabe fuera de la cancha

Luca Zidane es hijo de Zinédine Zidane, una de las figuras más grandes de la historia del fútbol francés y mundial. Ese parentesco explica parte del interés que genera su nombre, aunque su presente deportivo ya le dio una agenda propia.

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La familia Zidane junto a Florentino Pérez (Getty Images).

También pertenece a una familia muy ligada al fútbol. Es hermano de Enzo Zidane y Théo Zidane, dos nombres que también forman parte del recorrido futbolístico de los Zidane. El dato sirve como contexto, pero no necesita mucho más: su historia pública está inevitablemente conectada con ese entorno.

Fuera de ese marco, la información pública confirmada sobre pareja, esposa o hijos es escasa. Su exposición mediática sigue mucho más asociada a su carrera profesional, a su presente en Granada y a su lugar en la Selección de Argelia que a su vida privada.

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DATOS CLAVE